Чтобы найти эти тщательно замаскированные скульптуры, потребуется острый глаз.





Нет, термин «пасхальное яйцо» или «пасхалка» никак не связан с праздником – в современной интерпретации так называют скрытую или зашифрованную подсказку, мастерски вставленную, например, в фильм или рекламу. Первая «пасхалка» появилась в играх Atari в 1979 году, когда разработчик спрятал свое имя внутри игры, надеясь получить признание как автор. Но эти подсказки, не особо бросающиеся в глаза, за исключением самых внимательных, присутствуют не только в цифровом мире. Некоторые из лучших «пасхальных яиц» пробрались даже в архитектуру. Вот пять спрятанных скульптур, которые архитекторы тайком втиснули в обрамление готических соборов.

1. Непристойный человечек в церкви Святого Иакова (Брно, Чехия)





На южном окне церкви Святого Иакова один скульптурный элемент кажется несколько неуместным: маленький двухголовый человечек нагло показывает миру свой голый зад. Есть две легенды, объясняющие присутствие такой шаловливой скульптуры. Первая связана с конкуренцией между этим готическим костелом и близлежащим собором. Шпили обеих церквей были высокими, но Святой Иаков оказался выше на 9 метров, потому голый мужчинка и его зад были добавлены в качестве «среднего пальца» от победившей церкви проигравшей стороне. А вторая история говорит о том, что человечек показывает зад городской Ратуше – якобы так архитектор выразил недовольство своим низко оплаченным трудом.

2. Раздавленный человек в церкви якобинцев (Тулуза, Франция)





Церковь якобинцев – это готическая массивная постройка 14 века из кирпича и камня, украшенная внутри ребристым потолком, поддерживаемым семью колоннами высотой в 22 м. В этой церкви также покоятся мощи святого Фомы Аквинского. Мало кто знает, что неподалеку от золотого реликвария со святыми останками есть странная скульптура, изображающая раздавленного столбами человека. Прямо за алтарем находится двойная колонна, опирающаяся на квадратную основу. Посмотрите вниз и вы увидите торчащую парочку костлявых кистей и пухлых скрещенных ступней, причем их значение и происхождение неизвестны. Обычно простые посетители эту «пасхалку» не замечают. Мало того, о ней не знают даже некоторые церковные экскурсоводы.

3. Голова Дарта Вейдера в Вашингтонском национальном соборе (округ Вашингтон, США)





Шестой по величине собор в мире представляет собой потрясающее неоготическое сооружение, которое не только привлекает туристов, но и по-прежнему действует как церковь. Ежегодно собор посещает около полумиллиона человек. Между прочим, и тут таится очень озорная «пасхалка» – хорошо скрытое, но вполне узнаваемое скульптурное изображение головы злодея «Звёздных войн» Дарта Вейдера, расположенное высоко на внешнем фронтоне собора.

4. Бык в Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия)





У этого огромного флорентийского собора есть немало архитектурных деталей, которые часто не видны на первый взгляд. Среди них каменная голова быка на левой стороне. Хотя никто точно не знает, почему её там прилепили, все же существуют некоторые предположения. Местная легенда гласит, что во время строительства собора один из каменщиков завел роман с женой местного богатого лавочника. Когда муж обнаружил измену, он подал жалобу в церковный суд, который и положил роману конец. Убитый горем каменщик решил отомстить, создав пассивно-агрессивный символ-напоминание о своей любви. Он водрузил на стену собора бычью голову, причем так, чтобы рога животного указывали прямо на магазин обманутого мужа.

5. Космонавт в соборе Саламанки (Саламанка, Испания)





Старинный собор Саламанки весьма красив в плане его архитектурного оформления, но самой удивительной скульптурой является фигурка космонавта в северной части строения. Маленький космонавт – это огромная загадка собора. Одни говорят, что он является работой современного скульптора, реставрировавшего здание в 1992 году, другие утверждают, что фигурка была и ранее, просто реставратор её обновил или же восстановил по древним эскизам и гравюрам. Кстати, помимо космонавта в соборе можно найти дракона, поедающего мороженое, рысь, быка и рака.

Текст: Flytothesky.ru