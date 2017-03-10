Современные медицинские технологии предоставили врачам возможность пересаживать многие органы тела и продлевать жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями. А как насчет замены всех органов одновременно с телом, в котором они находятся? Это сейчас звучит как научная фантастика, но итальянский нейрохирург Серджио Канаверо заявляет , что планирует сделать первую трансплантацию головы человека в конце 2017 года. Это не первое его подобное заявление, но теперь у него есть доброволец, потому хирург и дал свои разъяснения по поводу предстоящей операции.





Да, это звучит несколько сомнительно, и для скептицизма есть масса причин.

Трансплантация головы хороша пока в теории. Если бы это было возможно и достаточно безопасно, мы могли бы вылечить почти любую болезнь, кроме неврологических недугов. Мы бы заменили весь комплекс органов, иммунную систему, суставы и все остальное, что с возрастом ухудшается и разрушается. Первый доброволец хирурга, Валерий Спиридонов, несколько раз выступал с Канаверо и рассказывал о своем желании пойти на эту операцию. Спиридонову 31 год, и он страдает от болезни Верднига-Хоффмана, приводящей к мышечной атрофии и в результате к полной неподвижности. Канаверо хочет соединить голову Спиридонова с телом без синдрома Верднига-Хоффмана, но найти такое тело – это уже существенное препятствие.

По словам Канаверо, донорское тело может быть получено от человека с умершим мозгом, но чьи органы будут считаться приемлемыми для трансплантации. Далее еще интереснее — Канаверо описывает процесс избавления от старого тела. Пациент охлаждается, чтобы не дать клеткам головного мозга погибнуть, после чего хирурги разъединяют мягкие ткани в области шеи. Ко всем артериям и венам для поддержания кровотока прикрепляются трубки. Затем хирург планирует использовать алмазный нож для отделения спинного мозга.

После правильного отделения головы пациента хирурги смогут присоединить все нервы и кровеносные сосуды к новому телу, как только у этого тела-донора будет удалена уже ненужная голова с мертвым мозгом. Специальный биосовместимый клей будет скреплять спинной мозг, чтобы он прижился к донорскому телу. Затем пациента вводят в медикаментозную кому на четыре недели в ожидании заживления места соединения головы и тела. Вот как раз процесс присоединения и является самой маловероятной частью всей этой авантюры, поскольку ранее проводимые эксперименты на приматах по соединению полностью разъединенного спинного мозга заканчивались провалом.

Канаверо убежден, что все необходимые технологии ему доступны, а сама операция займет около 36 часов и потребует участия 150 профессионалов-медиков. По его словам, шансы на успех равны 90 %, то есть пациент сможет встать и ходить через несколько месяцев после пересадки. Надо сказать, что это подозрительно высокий процент вероятности, как для абсолютно инновационной и крайне рискованной операции.

Медики в основном скептически относятся к плану Серджио Канаверо. Хотя, похоже, он все равно собирается это сделать. Кто знает? А вдруг случится чудо. Ведь совсем недавно даже пересадка лица считалась научной фантастикой. Но, даже если это действительно сработает, то сама операция в результате будет неприлично дорогой. Кроме того, в итоге один человек (а точнее голова одного человека) получит целое тело с полным набором трансплантируемых органов. Будет ли это считаться этичным, когда так много людей ждут пересадки отдельных органов?

Текст: Flytothesky.ru