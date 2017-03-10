Хотя вам далеко не всё может нравиться в вашей жизни, всё же стоит ценить каждый новый день. Возможно, у вас скопилось немало проблем, и вы не ощущаете себя счастливым именно в это утро, тем не менее, у вас впереди целый день, чтобы сделать жизнь ярче, полноценнее и счастливее. Если вы хотите прожить эту жизнь без сожалений, знайте: будете ли вы счастливым или несчастным, зависит только от вас. Каждое утро вспоминайте о девяти вещах, девяти прописных истинах, которые наверняка смогут вас мотивировать.





1. Этот день является ещё одним подарком свыше

Вы сегодня проснулись и можете прожить ещё один насыщенный день, что уже является настоящим даром свыше. Думайте об этом каждое утро. Ещё один день, чтобы дышать, радоваться жизни и развиваться.

2. Этот день может стать действительно счастливым, но только если этого захотите вы

Прекратите чувствовать себя бессильным и ждать у моря погоды. Это ваша жизнь, делайте её сами. Если хотите добиться чего-то, работайте над этим. Не имеет значения, какая сегодня погода, или какое у вас настроение, день всё равно хороший. Если вы умеете контролировать свое настроение, то у вас есть шанс сделать этот день продуктивным и счастливым.

3. Никто не может навредить или причинить вам боль сегодня

Помните, сегодня никто не может задеть вас, если вы этого сами не допустите. Не принимайте всё чересчур близко к сердцу и всячески избегайте «ядовитых» людей. Когда вы избавитесь от слишком личностного восприятия, тогда вы почувствуете себя счастливее и спокойнее. Учитесь жить своей жизнью, не беспокоясь о суждениях и оценках других людей.

4. Сохраняйте спокойствие в сложных ситуациях

Как же это сложно – оставаться спокойным и терпеливым в трудных ситуациях! А ведь они могут возникать ежедневно. Проблема в том, как вы планируете реагировать на них? Вы можете разозлиться или расстроиться, и это испортит весь ваш день. Или вы можете сохранять спокойствие, решить вашу проблему быстрее и с облегчением выдохнуть. Выбор остается за вами. Помните, отрицательные эмоции никогда не помогут решить проблему, а вот отравить жизнь – вполне.

5. Вы можете контролировать многие вещи в вашей жизни

Конечно, не в ваших силах уметь контролировать всё, но было бы заблуждением считать, что ваша жизнь вообще вне вашего контроля. Составьте список того, что вы вполне способны контролировать и просматривайте его каждое утро. Вы хозяин своей жизни и можете её изменять так, как сами того хотите.

6. Успех – это образ жизни, а не результат

Кто же не хочет быть успешным? Однако мы часто забываем, что успех – это не конкретные достижения. Успех – это образ жизни и умение диктовать ей свои собственные условия и правила. Если вы решите стать успешным, вы им станете. Мыслите позитивно, работайте на успех и гордитесь этим каждый день.

7. Вам не нужно ничьё одобрение

Вам совершенно не нужно одобрение других людей, чтобы быть успешным и счастливым уже сегодня. Потребность в одобрении может воспрепятствовать вам как в достижении целей, так и развитии. Не позволяйте никому контролировать вашу жизнь. Если какие-то люди, ситуации и обстоятельства мешают этому, не бойтесь сказать им «нет».

8. Жалобы и нытьё не помогут вам стать лучше и счастливее

Ежели вы знатный нытик, необходимо уничтожить эту привычку, начиная уже с сегодняшнего дня. Вас не устраивает текущая ситуация? Значит, не стоит жаловаться на неё, начните её менять. Оставайтесь оптимистом при любых обстоятельствах, и вы решите свои проблемы гораздо быстрее и без ущерба для здоровья. Кроме того, уныние и депрессия может повлиять на качество вашей жизни и испортить все ваши отношения.

9. Если вы не цените хорошие вещи в своей жизни, то они быстро заканчиваются

Мы часто склонны думать о том, что другие живут гораздо лучше и счастливее. В реальности же это громадное заблуждение, поскольку вы просто не цените или просто не замечаете то, насколько счастливы вы. Благодарность и признательность всегда вознаграждается. Начните свой день, записав минимум 5 вещей, людей, действий или событий, за которые вы благодарны.

Текст: Марина Павлова| Flytothesky.ru