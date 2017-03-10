



Может показаться, что Козерог любит одиночество и не очень-то нуждается в компании. Но пусть эта напускная самодостаточность не вводит вас в заблуждение. Сильный, местами даже строгий нрав Козерога – это лишь ширма, которой он умело скрывается от всего мира. Но на самом деле он нуждается в людях не меньше, чем любой другой знак (а может, даже больше).

Вам будет трудно сначала в это поверить, но Козерог – утонченный романтик. Поначалу он будет скрывать это за строгостью, практичностью и легким цинизмом. Но как только он почувствует, что вам можно доверять – тут же преобразится. Нет, конечно, это не значит, что он станет безрассудным и легкомысленным, но нежным и чутким – наверняка. Задача партнера – создавать такие условия для козерога, чтобы он мог хотя бы ненадолго отбросить в сторону свою суровость и дисциплинированность. С таким человеком он будет вместе очень долго.

Звезды подарили козерогу несгибаемую силу воли, которая позволяет ему добиваться всех поставленных целей. И когда он идет к намеченной цели – тут уж лучше никому не вмешиваться. А по таким тропам козерог ходит всю жизнь. Так что его половинке нужно научиться не мешать этой «ходьбе» или наловчиться совмещать сугубо личные цели козерога с семейными.

Спутнику козерога стоит принять как факт то, что этот знак никогда не будет выставлять свои чувства напоказ. Где-то в глубине его души надежно спрятана любовь к вам. И лишь изредка до вас будут долетать искорки этого пламени, напоминая о том, что он вас по-прежнему очень любит.

Текст: Flytothesky.ru