Мы живем в век высоких технологий. Разумеется, все относительно. Если перевернуть несколько страниц истории назад, то можно заметить очень сильный прогресс: космическая индустрия, нейронные сети и многие другие понятия, которые для нас с вами становятся почти привычными. А ведь каких-то сто лет назад человечество и представить себе этого не могло! Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Как только ученым и исследователям удается разгадать одну тайну, сразу же появляется другая, более загадочная и необъяснимая. Как раз о таких феноменах и пойдет речь в этом видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Загадочные феномены, которые так и остались неразгаданными Мы живем в век высоких технологий. Разумеется, все относительно. Если перевернуть несколько страниц истории назад, то можно заметить очень сильный прогресс:...