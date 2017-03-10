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Загадочные феномены, которые так и остались неразгаданными

11.03.2017 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы живем в век высоких технологий. Разумеется, все относительно. Если перевернуть несколько страниц истории назад, то можно заметить очень сильный прогресс: космическая индустрия, нейронные сети и многие другие понятия, которые для нас с вами становятся почти привычными. А ведь каких-то сто лет назад человечество и представить себе этого не могло! Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Как только ученым и исследователям удается разгадать одну тайну, сразу же появляется другая, более загадочная и необъяснимая. Как раз о таких феноменах и пойдет речь в этом видео.Загадочные феномены, которые так и остались неразгаданными

 
 
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Мы живем в век высоких технологий. Разумеется, все относительно. Если перевернуть несколько страниц истории назад, то можно заметить очень сильный прогресс:...

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