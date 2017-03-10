Энтузиазму, который присущ многим дамам в желании получить обручальное колечко, можно позавидовать! Однако мужчины в этом вопросе продвинулись еще дальше, знатно натренировав способность сбегать от ответственности в самый напряженный момент. «Дорогой, ну когда я услышу от тебя предложение?» — обиженно надувает она губки. «А разве моей любви мало? Я и так с тобой, женщина», — звучит отточенная фраза, которая не терпит возражений. И как тут бедняжке жить, когда так хочется получить символ верности и счастья, а он молчит.





Мы решили поделиться некоторыми премудростями замужних дам, которые смогли укротить свободолюбивую природу мужчины, заставив любимого жениться. Как? Для начала давайте рассмотрим ошибки незамужних женщин, которые мешают наставить мужчину на истинный путь.

Распространенные ошибки женщин в попытке склонить мужчину к браку

• Ограничение свободы партнера

Если вы заточили коготочки на часть его свобод, можете готовиться к одинокой старости. Запрещая мужчине встречаться с коллегами, родителями, ездить на рыбалку или просто коротать вечера за любимым хобби, вы доносите до него мысль, что брак – это кабала, из которой он вряд ли выберется целым. Кто захочет сделать своей женой женщину, с которой можно потерять себя? И ради чего?

• Эмоциональный шантаж

«Либо я, либо футбол!» «Или ты сейчас же женишься, или мы расстаемся». Мало того, что подобные провокации укрепляют в нем желание сделать по-своему, вы еще и навязываете мужчине свой способ мысли, чего он страх как не любит. Поверьте, 30-ти летний «мальчик» далеко не ребенок, который не может выбрать, как поступить. Просто партнер хочет сам принять решение, ему нужно за-хо-те-ть.

• Прислужническое поведение

Желание стелиться перед мужчиной, быть лучшей поварихой, нянькой и стриптизершей в одном флаконе – похвально, однако может привести к противоположному эффекту. Мужчина привыкнет, что у вас нет ни своих желаний, ни предпочтений, что вы во всем пляшите под его дудку. И успокоится. Зачем что-то менять, когда и так хорошо, вы удобны? Важно сохранять золотую середину, оставаться личностью со своим мнением и желаниями.

• Самообман

Если мужчина на ваши намеки о замужестве отвечает постоянными отговорками в стиле «давай подождем еще годик», «наша любовь крепка и без штампов», «боюсь, я тебя не достоин» — это верные вестники несерьезности намерений на ваш счет. Если вы живете довольно длительное время вместе, стоит задуматься, хочет ли он вас на самом деле?

• Попытка удержать ребенком

Глупо женить на себе мужчину, прибегая к спасительной беременности, это может испортить вам обоим жизнь, отсрочив уход партнера на пару-тройку лет. Лишать ребенка отца, растить его в одиночестве… готовы к таким последствиям? Тогда выбросьте сценарий сопливого романа из головы.

• Подкуп финансовой стороной вопроса

Суля мужчине золотые связи своих родителей, дом и машину, которую вам подарят в наследство после замужества, вы либо привлечете к себе несамостоятельного парня-альфонса, либо отпугнете нормального претендента, которому намек на его несостоятельность будет неприятен.

• Скандалы и истерики

«Как ты мог! Я потратила лучшие годы на того, кто не хочет на мне жениться…» Подобные высказывания вперемешку со слезами и гробовым молчанием не только не помогут добиться желаемого, но и уязвят гордость мужчины, заставив сбежать куда подальше. Лучшая тактика – проявлять терпение и веселый нрав, как бы ни хотелось закатить истерику.

А чтобы ускорить процесс предложения руки, предлагаем следующие женские уловки, которые заставят партнера тащить вас в загс немедленно.

6 дамских хитростей, которые заставят его жениться

1 шаг. Осторожно выясните позицию мужчины к созданию семьи

Нет смысла начинать серьезные отношения с тем, кто изначально не стремился связывать себя какими-то обязательствами. Если мужчина не любит детей, высмеивает институт брака, о чем вообще может идти речь? Естественно, не стоит спрашивать его об этом в лоб. Заведите непринужденный диалог на тему предстоящей свадьбы вашей подруги детства, а затем осторожно выведайте, как сам он отнесся бы к столь решительному шагу?

2 шаг. Станьте идеальной боевой подругой

Да-да, вы не ослышались! Мужчина ни за что не возьмет в жены женщину, которая недооценивает его способности. Уборка, секс, готовка – все это хорошо. Однако нет лучше той, которая умеет вдохновлять, поддерживать в трудные моменты жизни и, конечно, верить в его успех. Только не нужно полностью жить жизнью партнера и растворяться в любви. Идите рядом, будьте опорой, но не теряйте индивидуальности.

3 шаг. Заручитесь поддержкой людей его круга

Если мужчина очень дорожит мнением своих родителей или друзей, в ваших интересах заручиться их симпатией. Попробуйте отыскать общий язык с его мамой, став женщиной по-настоящему достойной «идеального» сына, найдите общие темы с друзьями, подружитесь даже с собакой. Как бы это ни было смешно, но окружение влияет на нас, и лишние доводы вроде «она такая идеальная» или «вы так хорошо смотритесь вместе» пойдут на пользу.

4 шаг. Рассказывайте только о лучших сторонах брака

Зачем мужчине знать о статистике разводов или измен, заранее настраиваясь на негативный исход? Он и так колеблется, значит, что-то его гложет. Выясните причину страхов и постарайтесь доказать обратное примерами счастливых семейных историй с хеппи-эндом. Ищите фильмы, где брак будет показан исключительно в положительном свете, общайтесь только со счастливыми образцами семейных пар. Пусть примеры вокруг воодушевляют на развитие, подталкивая к мысли, как все-таки классно иметь большую и верную семью, где все друг за друга горой.

5 шаг. Позвольте ему соскучиться по вас

Знаете, что происходит, когда мужчина и женщина живут вместе? Нет нужды стремиться к чему-то большему, ведь дама сердца и так рядом, окружает вниманием и заботой. У мужчины уже есть секс, вкусный ужин и эмоциональная поддержка, чего еще желать? Настало время дать понять партнеру, чья заслуга в том, что дома тепло. Подарите жаркий секс, угостите феноменальным десертом, а затем укатите на все выходные к подруге. Вы дама неокольцованная, значит, свободны поступать так, как хочется. Только не оставляйте в холодильнике еды, пусть помучится. Голод и отсутствие секса – хорошая перспектива задуматься, как привязать женщину к себе навсегда.

6 шаг. Спровоцируйте страх потери

Ничто не успокаивает бдительность мужчины так, как заблуждение, что его любимая всегда будет рядом. Но вы не жена, а значит, ничего не обязаны! Дайте понять, что рядом с ним вам, конечно, хорошо, но предложений вокруг масса, вы интересны, молоды, востребованы и свободны. Говорите об этом в шутку, но заставьте насторожиться. И, кстати, продолжайте развиваться: ходите на различные курсы, устраивайте посиделки с подругами, где мужчине не будет места, осваивайте новые виды спорта. Дайте понять, что свадьба – хорошо, но пока вас не интересует, хочется еще погулять. Главное, не переборщить, и тогда он обязательно сдастся!

Толика хитрости, женского обаяния и терпение. Покажите себя идеальной подругой сердца, хорошей любовницей и колоритной личностью. И помните: брак должен стать местом зарождения безграничной любви, уважения и дружбы, тогда решиться на него будет вопросом времени…

Текст: Flytothesky.ru