Прошел год, а вы так и не выполнили обещаний, которые давно вынашивали в своей голове? Не освоили иностранного языка, не похудели, не занялись фитнесом, не начали злополучный ремонт? Месяц, два, десять… а годы летят с бешеной скоростью, совсем не считаясь с нашими «хотелками». Естественно, каждый раз мы пытаемся оправдать свою лень, мол, нет времени даже расслабиться. Но посмотреть любимый сериал или проваляться в постели все воскресение – почему-то всегда пожалуйста.





Почему же так сложно выучиться полезным привычкам? Просыпаться рано утром, делать зарядку, читать по страничке в день? И ведь не нужно никакой особенной силы воли, простая решимость изменить свою жизнь. Чтобы добиться положительных результатов, предлагаем освоить 4 принципа продуктивности, которые помогут научиться чему угодно.

4 принципа продуктивности: прививаем полезные привычки легко!

Принцип 1. Количество важнее качества

Основная ошибка новичков в борьбе с собой – это желание сразу достичь заоблачных целей. Например, выучить французский за месяц, сбросить 10 кг за 1 неделю или освоить науку программирования ускоренным курсом в 3 дня. И когда это не удается, мы сдаемся, опускаем руки и возвращаемся в прежний режим жизнедеятельности. А всего-то и нужно было, что задвинуть амбиции в дальний ящик и начать тренировать терпение. Не требовать невозможного, но действовать, постепенно увеличивая нагрузку. В конце концов, глупо участвовать в марафонском забеге, когда не можешь пробежать и ста метров.

Начните двигаться к цели с малых шажочков. Мечтаете написать книгу? Начните с полстраницы текста каждый день. Хотите заняться спортом? Выделите упражнениям 10 минут дневного времени, а потом, когда навык приживется, увеличивайте нагрузку. Контролируйте постоянство привычки, а не ее качество. Делайте что-то неидеально, зато каждый день! Помните, если поддаться на провокации «быстрее, выше, сильнее», можно перегореть, так что сохраняйте голову трезвой.

Принцип 2. Не распыляться на несколько задач одновременно

Когда меняешь привычный расклад дня, важно сосредоточиться на одном изменении, чтобы полностью с ним сродниться, довести действие до автоматизма, а не мчать впереди паровоза. Да, хочется сразу все – вставать в 5 утра, облиться ледяной водой, накачать пресс, а потом махнуть на велопрогулку, параллельно включив в наушниках урок английского. Остановитесь! Чтобы не бросить все уже через пару дней, проявите сдержанность, не спешите растрачивать небольшое количество энергии, которое удалось освободить.

Начните с одного важного навыка. Например, просыпаться в 6 утра без головной боли и желания убивать. На доведения этого действа до автоматизма у многих моих знакомых ушли долгие месяцы страданий. Готовьтесь, что будут срывы и саботаж, важно не поддаваться. Через какие-то 2-4 месяца вы проснетесь без будильника, полные энергии, тогда и вводите следующую привычку.

Принцип 3. Держать под рукой все необходимое

Чтобы не было соблазна пропустить тренировку или не выучить урок французского, лучше перестраховаться заранее! Например, с самого вечера подготовить форму и кроссовки для выхода на утреннюю пробежку. Или положить лист с неправильными английскими глаголами рядом с кофейной туркой. Так подсознание заранее настроится на выполнение важного действия. И, заваривая утренний кофе, вы точно не забудете выучить пару иностранных слов. Держите при себе книгу, которую задумали прочитать, она как никогда пригодится в больших очередях. Еще можно слушать аудиоуроки, развивая ум прямо по дороге на работу. Все гениальное действительно просто, если есть цель!

Принцип 4. Найти свой пусковой механизм

Чтобы привычка прижилась как можно легче, ее нужно прикреплять к уже отточенным годами рефлексам. Например, идете есть – приучите себя выпивать стакан воды, это просто и полезно. Проснулись? Сделайте небольшую зарядку для глаз, которая отнимет каких-то пару минут, пока вы приходите в чувство. Варите кофе? У вас есть десять минут выучить несколько новых слов или сделать приседания для попы.

Пусть накопление полезных привычек станет маленьким хобби. Это не только доставит радость, но и вдохновит на новые свершения. Только не спешите ругать себя, если не получается, действуйте без завышенных требований и дурацкого перфекционизма, двигаясь маленькими, но уверенными шагами. И однажды вы проснетесь человеком, о котором когда-то могли только мечтать. Вы станете лучшей версией себя, ваша жизнь кардинально изменится! Знайте, вы на это способны…

Текст: Flytothesky.ru