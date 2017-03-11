Дети могут быть хорошими учителями для своих родителей. К сожалению, многие взрослые не хотят принять для себя эту маленькую истину, поскольку всегда ищут надежный и неограниченный источник мудрости и знания в книгах, тренингах и семинарах, хотя истинная жизненная мудрость скрыта в их собственных детях. Малыши невероятно умны и позитивны. Детство – это то уникальное состояние ума, которое даёт детям возможность трезво смотреть на мир и понимать, что действительно в жизни ценно. Они свободны от повседневных тревог или навязчивых мыслей обо всех возможных рисках и опасностях. Иногда точка зрения вашего ребенка может дать правильный ответ на самые трудные вопросы и внесет больше ясности в вашу жизнь. Кроме того, общение с детьми поможет вам понять себя и вспомнить самые важные вещи, которые вы уже забыли. Чему же вы можете научиться у своих детей?





1. Жизнь без ментальных ограничений гораздо качественнее

Чем больше у вас знаний, тем ограниченнее в своих действиях вы становитесь. Очень информированным людям зачастую трудно принять разумное решение, потому что они задают себе чересчур много вопросов, которые заводят их в тупик. По мере взросления мы выстраиваем в собственном уме высокую стену воображаемых барьеров, условностей, стереотипов и ограничений. Детские же сердца открыты. Они воспринимают окружающий мир с лёгкостью и не ждут ничего дурного, они не знают, что такое тревога, страхи и навязчивые мысли. Дети фактически демонстрируют нам, что позитив более эффективен. Рискните освободиться из собственной эмоциональной тюрьмы и взглянуть на проблемы, трудности и противоречия под другим углом.

2. Они учат нас задавать прямые вопросы

Люди не любят формулировать прямые вопросы. Женщины, например, страшатся и стесняются выглядеть глупо, задавая вопросы, которые для других могут показаться странными. Дети же, как правило, прямо заявляют о том, что они хотят получить. Тонкие намёки – это не их стиль общения, и, кстати, это огромный плюс, отсутствующий у многих взрослых. Люди, которым не хватает храбрости общаться открыто, обычно мало чего добиваются, поскольку окружающие просто не умеют «декодировать» их робкие сигналы о том, чего они хотят.

3. Необходимо сместить фокус с одного объекта на другой

Время от времени мы сталкиваемся с трудностями, посещаем мероприятия, которые нам не нравится, общаемся с людьми, которых ненавидим, и просто имеем дело с негативом 24 часа в сутки. Мы тратим много энергии на поиски быстрого и эффективного решения всех наших проблем, но желаемого результата добиться не можем. Дети же имеют уникальную способность быстро перенаправить своё внимание с отрицательного объекта на положительный и забыть о проблеме. Это не значит, что взрослые должны раз и навсегда забыть обо всех своих проблемах. Они просто должны научиться сместить фокус и отдохнуть от вещей, мыслей и эмоций, беспокоящих их.

4. Мы должны всегда идти до конца

Все дети обладают силой воли и врожденной настойчивостью. К сожалению, многие взрослые это уже утратили. Посмотрите на малыша, делающего свои первые шаги. Он падает, но снова встает, не теряя надежды. Эти умные маленькие люди никогда не сдаются и упрямо двигаются дальше. Почему взрослым не хватает силы воли, а иногда они с возрастом ещё и теряют уверенность? Скорее всего, это происходит тогда, когда они пытаются держать все происходящее в их жизни под контролем. Они тратят свою жизненную энергию на прогнозирование, предупреждение и планирование, а не на то, чтобы просто наслаждаться жизнью.

5. Дети учат нас быть искренними и раскованными

Дети понятия не имеют о двуличности, лицемерии и неискренности, это оружие взрослых им попросту не знакомо. Они выражают свои мысли, не думая о том, придётся это кому-то по нраву или нет. Детский мир гораздо проще, чем наш. Если они в плохом настроении, они плачут. Если их сердца полны радости и счастья, они улыбаются.

6. Движение является неотъемлемой частью нашей жизни

Счастливые и здоровые дети всегда в движении. Кажется, что они не могут жить без бега, прыжков и других физических нагрузок. Покой и сидение дома – это самое суровое наказание для них. Взрослые же привыкли проводить рабочий день у компьютера, а свободное время у телевизора, абсолютно забыв о том, что такое двигаться и быть активным.

7. Мы должны открывать для себя что-то новое

Многие взрослые боятся инноваций, потому что процесс привыкания и адаптации их откровенно страшит. А ещё им боязно покидать свою зону комфорта и побороть страх неизвестности. Люди в большинстве своем консервативны. С одной стороны, консерватизм помогает выжить и сделать меньше ошибок, но с другой стороны, он отбирает возможности для развития. Возможно, вам стоит набраться мужества, чтобы преодолеть различные страхи, и пустить что-то новое в вашу жизнь. Если вы боитесь делать это в одиночку, начните исследовать мир со своим ребенком.

Текст: Марина Павлова| Flytothesky.ru