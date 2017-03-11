Вот было бы здорово, если бы жизнь была похожа на сплошную романтическую историю? Вы могли бы встретить человека своей мечты без особых препятствий, а потом стать счастливым до конца дней своих. Увы, но все не так просто, и найти идеального или хотя бы максимально совместимого партнера бывает проблематично. Иногда мы совсем не знаем, кого ищем. Что по этому поводу может подсказать астрология с учетом вашего зодиакального знака?





1. Овен

Вам нужен человек, который не боится нового и любит состязательность во всех жизненных сферах, но при этом еще и осторожный. Этот человек сдерживает вас и заставляет задумываться прежде, чем вы что-то сделаете. А еще такой партнер не должен обращать внимание, когда вас внезапно накрывает волна гнева и ярости. Ваш правильный избранник будет поощрять вас летать, но перед взлетом он всегда станет проверять готовность ваших крыльев.

2. Телец

Вам нужен тот, кто заслуживает доверия, безраздельно и безоговорочно, поскольку именно этот момент для вас особенно принципиален. Вы очень долго не раскрываете себя, и вам нравится наблюдать, как все события происходят в медленном темпе, иногда даже слишком медленном, поэтому вам нужен человек, который движется быстрее чем вы, но более целостный и с более сильными нравственными ценностями; однако вы вряд ли найдете общий язык с человеком суетливым и чрезмерно энергичным.

3. Близнецы

Ищите того, кто сумеет расшифровывать ваши мысли, желания и устремления, и кому не нужна постоянная опека. Если человек не переживает, когда вы оставляете его наедине на вечеринке, – это однозначно ваш человек, который никогда не будет цепляться за вашу юбку. Он спокойно относится ко всем вашим выходкам и всегда следует принципу «живи и дай жить другим».

4. Рак

Вы постоянно ищете человека старомодного, который понимает смысл истинной романтики: того, чья миссия состоит в том, чтобы любить и заботиться о вас. Он всегда будет рядом, всегда будет поддержкой и опорой, а еще он обладает ангельским терпением, выслушивая все ваши капризы и выдерживая ваши приступы дурного настроения. Это тот человек, который принесет вам ощущение полной безопасности.

5. Лев

Правильный партнер для вас – это ваша ровня во всех отношениях. Вы не хотите, чтобы ваш партнер выглядел блекло на вашем ослепительном фоне. Даже если вы занимаете центральное место, этот человек должен выглядеть вам под стать: породисто, гордо и уверенно. Хотя ваш идеальный партнер должен быть сильным человеком, он одновременно должен быть мягким и нежным, чтобы уметь вас вовремя успокоить и приободрить.

6. Дева

Вы мечтаете, что ваш самый лучший партнер будет интересоваться исследованиями и обладать аналитическим умом, но тогда это будет похоже на отношения с самим собой. На самом деле, вам нужен кто-то более общительный и социальный – то есть тот, кто заставит вас выходить в свет и общаться с людьми. Этот человек будет вытаскивать вас из вашей берлоги и учить чувствовать жизнь, а не только читать о ней.

7. Весы

Рядом с вами должен быть партнер сильный, но не властный. Дело не в том, что вы человек, любящий покоряться, однако, вас привлекают доминирующие личности, умеющие принимать сложные решения за вас. Кроме того, такой человек должен быть абсолютно самодостаточным, чтобы вы тоже чувствовали себя комфортно в паре, поскольку вы всегда и во всем стремитесь к сбалансированности.

8. Скорпион

Вам нужен человек верный, заслуживающий доверия, сильный и прямолинейный. Нелегко быть в отношениях со Скорпионом, потому ваш партнер должен чувствовать ваше напряжение и эмоции, чтобы уметь их сглаживать. А еще не забывайте о своей сексуальности и страстности, что иногда может перегружать вашего избранника или избранницу.

9. Стрелец

Ваш человек обязательно понимает самое главное – вам нужно свое пространство, и вас ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться привязать. Если Стрелец ощущает, что на него хотят возложить обязательства, он моментально исчезает. Следовательно, ваш идеальный партнер – это человек, которого устраивают ваши достаточно крепкие отношения, но без громких обещаний.

10. Козерог

Вам нужен такой же трудоголик и карьерист с поставленными целями. Если бы вы могли сделать проверку кредитоспособности потенциального партнера легальным путем, вы бы это сделали. А если серьезно, то вам просто нужен тот, кто понимает, насколько важно планировать будущее и быть аккуратным со своими финансами.

11. Водолей

Ваш наилучший партнер придерживается минимализма и не привязан к материальной собственности. Любой Водолей хочет партнера свободного духом, гибкого и достаточного открытого во всех своих действиях. Это человек, который заботится о планете и ее обитателях, отзывчивый, чуткий и внимательный.

12. Рыбы

Вам просто необходим партнер, умеющий вас приземлить, чтобы вы окончательно не заблудились в своем мире фантазий. Он должен быть искренним фанатом вашей креативности, поскольку все Рыбы обожают что-то творить. Идеальный партнер дает вам пространство, где вы можете созидать, но он также стоит всегда рядом, чтобы в любой момент подставить плечо.

Текст: Flytothesky.ru