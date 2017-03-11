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Райские птицы Юлии Гориной

12.03.2017 18:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Юлия Горина известна в России под ником «Fly-Fenix», и это не случайно: ее изысканные бижутерные птицы удивляют своей красотой и филигранностью работы. Вот что она говорит: «Я всегда хотела быть «летающим фениксом», потому что креативный полет мыслей и возрождение из пепла – это мои жизненные девизы».

Работы мастерицы уникальны и изготовлены из лучших материалов по собственным эскизам Юлии. «Каждая птичка должна нести какую-то идею, это своего рода диалог между моим клиентом и мной, – рассказывает она. – Однако моя любовь и уважение к моей работе и моим клиентам всегда остаются неизменными».

У Юлии очень много фолловеров, она нередко сама дает мастер-классы и проводит семинары. Но ее собственный стиль весьма хорошо узнаваем благодаря высочайшему уровню мастерства, которого добилась рукодельница. Когда вы смотрите на все эти фантастические броши, серьги, ожерелья и заколки для волос, вы просто не перестаете удивляться её таланту. Может быть, это какой-то фокус, и художница действительно знает, как поймать райских птичек? Вряд ли мы это узнаем.Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Райские птицы Юлии Гориной

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Юлия Горина известна в России под ником «Fly-Fenix», и это не случайно: ее изысканные бижутерные птицы удивляют своей красотой и филигранностью работы. Вот что она...

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