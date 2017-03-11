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Райские птицы Юлии Гориной
12.03.2017 18:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Юлия Горина известна в России под ником «
Работы мастерицы уникальны и изготовлены из лучших материалов по собственным эскизам Юлии. «Каждая птичка должна нести какую-то идею, это своего рода диалог между моим клиентом и мной, – рассказывает она. – Однако моя любовь и уважение к моей работе и моим клиентам всегда остаются неизменными».
У Юлии очень много фолловеров, она нередко сама дает мастер-классы и проводит семинары. Но ее собственный стиль весьма хорошо узнаваем благодаря высочайшему уровню мастерства, которого добилась рукодельница. Когда вы смотрите на все эти фантастические броши, серьги, ожерелья и заколки для волос, вы просто не перестаете удивляться её таланту. Может быть, это какой-то фокус, и художница действительно знает, как поймать райских птичек? Вряд ли мы это узнаем.
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Юлия Горина известна в России под ником «Fly-Fenix», и это не случайно: ее изысканные бижутерные птицы удивляют своей красотой и филигранностью работы. Вот что она...
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