Когда один пользователь сайта imgur узнал, что сын его друга потерял свою лягушку, он решил сделать что-то необычное, неожиданное и интересное – так он начал фотографировать жабу в шляпе, чтобы подбодрить малыша. Хотя все это начиналось просто как жест внимания, в результате фотосессия превратилась в настоящую феерию жабьей моды.

Мужчина взял кусок фоамирана и продемонстрировал свои вполне серьезные навыки декоративно-прикладного искусства, подняв индустрию производства шляпок на новый уровень. Некоторые люди начали писать негативные комментарии, говоря, что у парня слишком много лишнего времени, раз он тратит его на такую ерунду. На что тот ответил: «На одну шляпу я потратил максимум 10 минут». И это заставило ненавистников жабьей моды замолчать.

Шикарная модель из Алабамы, в природе именуемая «жабой Фоулера», была более чем счастлива примерить разные шляпы и образы: денди, уличный парень, очень плохой парень и настоящий техасец. После небольшого импровизированного показа и фотосессии мужчина отправил шляпы сыну своего друга. Хотя это не вернуло его лягушку, мальчику, несомненно, стало немного легче и веселее.

Когда этот мужчина узнал, что сын его друга потерял свою лягушку, он решил сделать что-то необычные, связанное с жабами





Он начал фотографировать жабу в шляпе, чтобы подбодрить маленького мальчика





Хотя все это начиналось просто как жест внимания, в результате фотосессия превратилась в настоящую феерию жабьей моды





Шикарная модель из Алабамы, в природе именуемая «жабой Фоулера», была более чем счастлива примерить разные шляпы и образы





Например, образ денди, уличного парня, очень плохого парня и настоящего техасца





После небольшого импровизированного показа мод и фотосессии мужчина послал шляпы сыну своего друга





Хотя это не вернуло его лягушку, мальчику, несомненно, стало немного легче и веселее.





Текст: Flytothesky.ru