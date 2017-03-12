Если внимательно читать упаковки, которыми снабжены те или иные продукты питания, то можно увидеть информацию о том, что в состав этих продуктов часто входят пищевые добавки. И все они не являются полезными. Чем же нас пичкают производители? Как определить точный состав любимой еды?





Большинство продуктовых изделий буквально напичканы различными консервантами. Именно с их помощью продукт не теряет своих пищевых качеств, он сохраняет приятный вкус и внешний вид еще долгое время. Эти вредные добавки можно найти практически в любом товаре. Даже фрукты иногда обрабатывают консервантами, что продлевает жизнь плодам. А вот на здоровье человека все эти добавки оказывают негативное влияние. Консерванты на упаковке обозначены значками Е200 — Е290 или Е1125.

Пищевые красители тоже часто добавляют в продукты питания. Они помогают производителям приводить товары в надлежащий и привлекательный вид. Эти красители тоже бывают натуральными, но чаще всего продукты напичканы именно синтетическими добавками. Их можно определить по маркировкам Е100 — Е180, Е585, Е579. Чаще всего красители добавляют в кондитерские изделия, сладкую газированную воду, а также в морепродукты и рыбу.

Усилители вкуса и различные ароматизаторы действуют на мозг человека и вызывают настоящее привыкание. Зачастую с их помощью производители не просто улучшают вкусовые качества продуктов питания, но и маскируют неприятный запах, исходящий от испорченного сырья. Эти вредные добавки обычно присутствуют в колбасных и мясных изделиях, различных полуфабрикатах. На упаковке ароматизаторы обозначены символами Е620 — Е637.

Наконец, в вареньях, джемах, различных соусах содержатся загустители, сахарозаменители, стабилизаторы. Эти пищевые добавки повышают вязкость и помогают сохранить идеальные вкусовые качества продуктов. О них можно узнать по маркировкам Е249 — Е252, Е400 — Е476, Е1404 — Е1450. Некоторые из сахарозаменителей довольно токсичны, а это значит, что организм получает ударную дозу вредных веществ.

Конечно, найти натуральный продукт в наших магазинах практически невозможно. Но нужно хотя бы иметь представление о том, что появляется на нашем ежедневном столе.

Текст: Flytothesky.ru