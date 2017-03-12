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Эти вредные пищевые добавки мы употребляем ежедневно!

12.03.2017 23:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если внимательно читать упаковки, которыми снабжены те или иные продукты питания, то можно увидеть информацию о том, что в состав этих продуктов часто входят пищевые добавки. И все они не являются полезными. Чем же нас пичкают производители? Как определить точный состав любимой еды?

Эти вредные пищевые добавки мы употребляем ежедневно!

Большинство продуктовых изделий буквально напичканы различными консервантами. Именно с их помощью продукт не теряет своих пищевых качеств, он сохраняет приятный вкус и внешний вид еще долгое время. Эти вредные добавки можно найти практически в любом товаре. Даже фрукты иногда обрабатывают консервантами, что продлевает жизнь плодам. А вот на здоровье человека все эти добавки оказывают негативное влияние. Консерванты на упаковке обозначены значками Е200 — Е290 или Е1125.

Пищевые красители тоже часто добавляют в продукты питания. Они помогают производителям приводить товары в надлежащий и привлекательный вид. Эти красители тоже бывают натуральными, но чаще всего продукты напичканы именно синтетическими добавками. Их можно определить по маркировкам Е100 — Е180, Е585, Е579. Чаще всего красители добавляют в кондитерские изделия, сладкую газированную воду, а также в морепродукты и рыбу.

Усилители вкуса и различные ароматизаторы действуют на мозг человека и вызывают настоящее привыкание. Зачастую с их помощью производители не просто улучшают вкусовые качества продуктов питания, но и маскируют неприятный запах, исходящий от испорченного сырья. Эти вредные добавки обычно присутствуют в колбасных и мясных изделиях, различных полуфабрикатах. На упаковке ароматизаторы обозначены символами Е620 — Е637.

Наконец, в вареньях, джемах, различных соусах содержатся загустители, сахарозаменители, стабилизаторы. Эти пищевые добавки повышают вязкость и помогают сохранить идеальные вкусовые качества продуктов. О них можно узнать по маркировкам Е249 — Е252, Е400 — Е476, Е1404 — Е1450. Некоторые из сахарозаменителей довольно токсичны, а это значит, что организм получает ударную дозу вредных веществ.

Конечно, найти натуральный продукт в наших магазинах практически невозможно. Но нужно хотя бы иметь представление о том, что появляется на нашем ежедневном столе.Эти вредные пищевые добавки мы употребляем ежедневно!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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