Женщина, успешная в большинстве жизненных сфер, но одинокая и несчастливая в любви, всем своим поведением говорит об одном – без мужчин ей гораздо лучше. Однако преуспевающие женщины, не имеющие семьи, могут страдать по различным причинам. Одиночество ли – реальная причина для переживаний?





От одиночества любой ценой стремятся избавиться те люди, которым трудно переносить самих себя. Оставшись наедине с самими собой, они боятся понять, насколько несчастливы. Отсюда и стремление собираться в компании, находить многочисленных друзей или подруг. Тогда как человеку состоявшемуся одиночество не только не страшно, но и желанно.

Устоявшийся социальный шаблон навязывает женщине определенный стереотип поведения и образ жизни, когда она обязательно должна быть замужем. А если женщина одна, то она воспринимается как неудачница. Огромные муки порождает не одиночество, как таковое, а стремление соответствовать социальному ожиданию.

Естественна потребность встретить по-настоящему близкого человека противоположного пола, создать пару. Однако решается ли эта задача с помощью тех психологических игр, которые обычно рекомендуются женщинам?

Деловым дамам советуют, как правило, в любовных отношениях становиться мягкими, пассивными, податливыми. Специалисты не рекомендуют женщинам излишне стараться для создания отношений, а тем более – проявлять пугающую активность. Эта притягательная слабость якобы откроет простор для мужской инициативы и стремления покорять дамские сердца. И будет всем счастье! Но так ли это?

Семья и брак – это особенная близость. По крайней мере, в счастливой семье происходит так. Пара образуется на основании обоюдного притяжения, а не тонких форм принуждения. Настоящая пара создается не от ущербного ощущения невозможности одиночества или стремления быть «как все». Мужчина и женщина соединяются потому, что вдвоем им быть лучше. Поодиночке тоже хорошо, но вместе – еще лучше.

Каким образом связаны любовь, это состояние особенной близости в паре с психологическими манипуляциями, целью которых является заманить мужчину в свои сети и удержать его рядом с собой? Ведь именно таким играм компетентные специалисты учат женщин. Очевидно, что одно к другому не имеет никакого отношения. Тогда оправдано ли, используя подобные эротические манипуляции, ожидать счастья в любви и в семейной жизни? Или речь идет о самообмане?

Текст: Flytothesky.ru