Каждый из нас хотя бы единожды в жизни испытывает чувство отчаяния и полного опустошения. Но далеко не каждому удается легко и быстро выйти из этого состояния. Давайте рассмотрим, как справляются с депрессией разные знаки зодиака.





Овны в большинстве своем не подвержены депрессиям, отчаянию и унынию. Все потому, что они просто не способны долго пребывать в подавленном состоянии. Энергия и оптимизм бьют из них ключом, поэтому в любой, даже самой безвыходной ситуации, они заставляют себя работать, общаться с окружающими и улыбаться.

Тельцы чаще всего не склонны распахивать свою душу и откровенничать о своих проблемах. Они могут причитать о том, что у них куча болячек и проблем на работе, когда на самом деле все не так страшно. Но если Телец испытывает серьезные душевные переживания, он будет молчалив и угрюм. Помочь ему справиться с депрессией может близкий человек и бокал ирландского виски.

Типичные Близнецы – это люди настроения, застать их в глубокой затянувшейся депрессии практически невозможно. Даже когда в жизни у них наступает черная полоса, они все равно находят место светлым событиям и радости. Близнецы коммуникабельны и любознательны, так что даже новое знакомство или смена обстановки легко могут вывести их из депрессии.

Раки чаще других знаков зодиака подвержены депрессии. Они, как правило, болезненно переживают даже незначительные перемены и препятствия в своей жизни. Для того чтобы Рак не погряз с головой в своих меланхоличных мыслях, ему нужно крепкое плечо близкого человека. Только полная уверенность в том, что его поддержат близкие, поможет Раку справиться с депрессией.

Львы по натуре своей оптимисты. Они уверены в своих силах и в своем счастливом будущем. Но иногда в их жизни наступает момент неудовлетворенности, когда реальность далека от того, чего жаждет Лев. В этот момент представители этого знака зодиака могут впасть в уныние. А вытащить их из состояния депрессии поможет шоппинг, кино, друзья и бары. Все просто.

Обычно Девы не склонны к меланхолии и затяжным депрессиям. Они гораздо больше увлечены насущными вопросами – здоровьем, работой, жизнью близких людей. То есть когда у них появляются проблемы, Девы стараются переключиться на бытовые дела. Но если ситуация безвыходная, Деве, как никому, нужна поддержка близкого человека. Они просто нуждаются в том, чтобы их выслушали и помогли найти выход.

Весы по жизни миролюбивы и дружелюбны. Они сами часто становятся хорошей жилеткой для страдающих и впавших в депрессию товарищей. Они умеют слушать и давать действительно толковые советы. Но когда сами погружаются в состояние депрессии, вытягивать их оттуда приходится долгими беседами о смысле жизни и ее справедливости. Справиться с отчаянием Весам помогут хорошие слушатели. Им просто нужно дать выговориться.

Скорпионы легко могут впасть в депрессию, если на пути у них появляются серьезные соперники или недоброжелатели, которые вставляют им палки в колеса. Сначала в подобных ситуациях Скорпион пылает внутри от ярости, после чего переживает глубокую обиду и ненависть. Преодолеть депрессию ему поможет активное времяпровождение.

Для Стрельцов депрессия – это составляющая их яркой и насыщенной жизни. Иногда может даже показаться, что Стрельцы просто получают удовольствие от резких взлетов и падений. Зачастую они сами строят на своем пути преграды и кайфуют, когда их удается преодолеть. Вытащить Стрельца из депрессии помогут новые знакомства, хобби и искренняя похвала.

Обычно Козероги не позволяют себе впадать в уныние. Депрессия и самоедство не входят в список их дел на ближайшее время. Козероги умеют себя организовать и взбодрить без посторонней помощи, а когда на пути появляются проблемы, они их просто переступают. В любой непонятной и сложной ситуации Козерог берется за работу, и депрессия рассеивается сама собой.

Водолеи в большинстве своем не склонны к затяжным депрессиям. Будучи натурами разносторонними и любознательными, они быстро переключаются с проблем на что-то новое и интересное. Помочь Водолею преодолеть депрессию поможет глоток свободы и смена привычной надоевшей обстановки.

Рыбы, как правило, меланхоличны и чувствительны. Они быстро погружаются в проблему с головой, даже если она была незначительной. Нередко спутниками Рыб в состоянии депрессии становится алкоголь и самоедство. Помочь страдающему и подавленному знаку зодиака Рыбы может чуткий и понимающий человек, способный выслушать Рыб и вселить в них уверенность в себе.

Текст: Flytothesky.ru