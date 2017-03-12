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1. Здоровые отношения – это ваш выбор, а не случайное везение

Опять вас угораздило связаться с «неправильным» человеком? Снова деструктивные или токсичные отношения? Вместо унылых рассуждений «Просто мне не везет», «Мне вечно встречаются не те люди», «Ну почему со мной?», рискните принять банальную истину, что постоянные «неправильные» отношения – это ваш абсолютно добровольный и осознанный выбор, а никак не случайное везение или же невезение. Люди, умеющие и знающие, как выстраивать отношения качественные, на удачу не полагаются никогда – они подходят к этому продуманно и рационально. Проверьте, кстати, себя на склонность к личным фиаско?

2. Денежная экономика: 4 популярные практики манипуляций в отношениях

Данную статью мы посвящаем 4 самым популярным видам денежных манипуляций в отношениях: играм между родителями и детьми, должниками и кредиторами, а также мужьями и женами. Как связано финансовое покровительство с желанием контроля? Почему, давая в долг, мы испытываем чувство вины? Наконец, правильно ли дарить деньги вместо подарков? Читайте…

3. 10 признаков того, что вы сапиосексуальны

Отношения с умным парнем – это самый горячий опыт! Нет ничего сексапильнее человека, который может виртуозно поддержать любую беседу. Именно поэтому многие современные девушки и женщины постепенно становятся сапиосексуальными.

4. 10 моделей поведения, которые могут разрушить ваши отношения

Нередко эти ошибки допускаются по незнанию, а еще мы склонны закрывать глаза на потенциально нежелательное поведение второй половины. Попробуйте проанализировать возникающие проблемы еще до того, как они начнут обусловливать ваши поведенческие модели.

5. Топ-6 способов управления нашим сознанием: черные методы СМИ

Ни для кого не секрет, что СМИ, реклама, различные политические партии используют для своего влияния на наше сознание черные методы давления. Чтобы понять, как именно они управляют поведением и убеждениями человека, предлагаем прочесть подборку 6-ти самых распространенных способов искажения фактов.