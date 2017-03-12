Наша жизнь вряд ли была бы полной без друзей, которые смогут понять нас, поддержать в любой сложной ситуации и разделить с нами наше счастье или радость. Увы, но современные люди всё чаще страдают от одиночества и отсутствия по-настоящему близких друзей рядом. Кстати, этому вполне могут быть свои причины. Знаете ли вы, почему одни люди всегда в центре внимания, а других попросту сторонятся? Всё очень просто: чтобы выстроить хорошие отношения с окружающими, нужно избавиться от ряда собственных недостатков, которые никак не привлекают к вам друзей.





1. Люди не могут доверять вам

Если вы надёжный человек, то люди сами будут хотеть подружиться с вами. Но если на вас невозможно положиться, это будет довольно сложно. Надёжность – это умение держать язык за зубами, хранить секреты и всегда держать своё слово. Вы это умеете?

2. Вы не поддерживаете друзей в беде

Близких людей и друзей надо поддерживать и помогать всеми силами. Когда у нас в жизни возникают проблемы различной степени тяжести, мы ожидаем, что наши друзья моментально прибудут нам на помощь. Но разве будут они помогать вам, если вы сами всегда игнорируете их трудности и неприятности? Дружба – это не односторонний процесс. Относитесь к друзьям с любовью и уважением, показывайте им, насколько они важны для вас.

3. Вы игнорируете приглашения друзей

Общение – это верный способ найти новых друзей и укрепить отношения с теми, которые у вас уже есть. Всякий раз, когда кто-то зовёт вас на какую-либо вечеринку или интересное мероприятие, попробуйте использовать эту возможность и провести время с удовольствием. Не спешите отказывать, ведь отказав пару-тройку раз, вы только продемонстрируете свое неуважение и равнодушие к человеку. После этого не удивляйтесь, почему у вас нет друзей. Люди хотят войти в вашу жизнь, а вы им этого не позволяете.

4. Вы постоянно и много жалуетесь

С людьми-нытиками иметь дело не особо приятно. Если у вас присутствует такая плохая привычка, избавьтесь от неё. В противном случае все будут стараться избегать вашей компании. Оставайтесь позитивным и не жалуйтесь каждому пустяку. Кому нужен друг, который всегда недоволен и не может жить без страданий и жалоб?

5. Вы мало общаетесь с окружающими

Как часто вы разговариваете с людьми? Разговор – это возможность познакомиться с новыми и интересными личностями. Если кто-то хочет поговорить с вами, не пренебрегайте их попыткой. Обычно, когда человек молчит и не идёт на контакт, создаётся впечатление, что собеседник ему не по душе. Будьте более общительным, окружайте себя людьми и не бойтесь брать на себя инициативу.

6. Вы ожидаете слишком многого от друзей

Очень часто мы ожидаем слишком многого от близких людей, и когда они эти ожидания не оправдывают, мы разочаровываемся. Помните, что друзья – это просто люди со своими недостатками и характерными особенностями. Если случилось так, что ваш друг не прав, не стоит его строго судить. Не позволяйте мелочам портить любые отношения.

7. Вы ведёте учёт и подсчёт

Стоит отметить, что в настоящей дружбе нет места для ведения счетов. Абсолютно недопустимо при совместном времяпровождении считать, кто кому должен и у кого какие расходы. Нельзя требовать ответной услуги за оказанную вами услугу и ждать помощи взамен на вашу помощь. Дружба – это отношения, основанные на взаимных интересах и точках соприкосновения, а не на корысти.

Текст: Flytothesky.ru