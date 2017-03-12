Паразиты – настоящая глобальная проблема всего человечества. С глистами сталкивается каждый человек. Заразиться очень просто. Немытые овощи и фрукты, грязная вода, отсутствие элементарных гигиенических навыков, наличие в доме домашних животных. Только правильно подобранный курс лечения поможет избавиться от паразитов.





Как же распознать, что в вашем организме паразитируют непрошеные гости? Какие основные признаки глистов в теле человека?

1. Быстрая утомляемость. Когда человек устает после прогулки или легкой работы быстрее, чем это было раньше, ему стоит задуматься об истинных причинах такой утомляемости. Дело в том, что глисты в прямом смысле высасывают из нас соки. Они потребляют полезные вещества из организма, ничего не оставляя хозяину – человеку. Взамен паразиты выделяют опасные токсины, которые провоцируют ухудшение иммунитета. А ослабленный иммунитет провоцирует упадок сил, неспособность выполнять привычный объем работы.

2. Аномальная худоба. Если вы без причины стремительно расстаетесь с лишними килограммами, не спешите радоваться. Лучше быть здоровым толстяком, чем зараженным глистами худышкой. Гельминты забирают все полезности из пищи себе, а человеку остается довольствоваться остатками.

3. Зуд и жжение в заднем проходе. Продукты жизнедеятельности гельминтов на определенной стадии их развития выходят вместе с каловыми массами. Именно это и становится причиной неприятных ощущений в заднем проходе. Многие путают столь неприятный симптом с геморроем, приступая к неправильному лечению. Конечно, после этого неприятные ощущения не проходят.

4. Раздражительность, частые перепады настроения. Не спешите пить антидепрессанты и валерьянку. Раздражительность – тоже один из признаков глистов в организме. Если вы раньше были спокойными и рассудительными, а теперь заводитесь без причины, самое время насторожиться и найти истинную причину вашей раздражительности. Часто глисты провоцируют резкие перепады настроения, становятся причиной беспричинных истерик. Могут случаться приступы паники, нервное состояние не отступает даже после приема седативных препаратов.

5. Серый безжизненный цвет кожи. Глисты не только крадут у человека полезные вещества, но и отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности. Самое страшное то, что гельминты могут годами отравлять своего хозяина опасными веществами, от которых страдает не только цвет кожи, но и внутренние органы. Глисты их просто протыкают насквозь. Человек может на всю жизнь остаться инвалидом. Самым печальным исходом становится смерть. Конечно, не все типы гельминтов способны убить своего хозяина, но даже самые «обычные» острицы могут значительно подорвать здоровье человека.

6. Расстройства желудка. Частые поносы – верный признак гельминтов. Глисты нарушают обмен веществ, провоцируя неправильное переваривание пищи. Когда паразитов становится очень много, они даже провоцируют закупорку прямой кишки. Зараженный глистами человек страдает от частых беспричинных запоров, даже не догадываясь об их истинной причине.

Прислушивайтесь к своим ощущениям, и тогда паразиты не задержатся в вашем организме надолго. Несколько признаков в комплексе свидетельствуют о том, что стоит посетить врача и сдать необходимые анализы. Самолечение может только навредить.

Текст: Flytothesky.ru