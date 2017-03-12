Быть проактивным и жить полной жизнью невозможно, когда тело не в порядке. Боль и хроническая усталость отнимают слишком много жизненной энергии, не дают возможности проявить свой потенциал на все 100%. Но давайте взглянем правде в глаза, что предлагает современная медицина? Антибиотики, которые подчистую уничтожают кишечную микрофлору и садят печень? Или вакцинацию, которая разрушает иммунитет и естественную способность организма к регенерации? Мы решили найти иные способы, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы, дав возможность жить полноценно.





Читайте 7 советов, как восстановить силы и укрепить здоровье, используя базовые знания о работе своего тела!

1. Больше движения

Секрет хорошего самочувствия человека – полноценная циркуляция крови и лимфы. Но если первое от наших усилий зависит мало и перекачивается за счет работы сердца, то лимфа движется исключительно с помощью мышечных сокращений. Каков вердикт? Чем больше движения, тем сильнее иммунитет, так как именно лимфа отвечает за очистку организма от токсинов, поддержание водно-солевого баланса и защиту от вирусов. Кроме того, благодаря физической нагрузке в нашем теле увеличивается количество капилляров, а с ним и снабжение всех тканей и органов кислородом. Укрепляется работа сердечной мышцы, нормализуется давление, увеличивается сила и работоспособность тела, даже психика становится более устойчивой к стрессам. Нужны ли еще доводы, чтобы выйти на пробежку?

2. Меньше химических лекарств

Парадоксально, но чем больше лекарств, тем больше процветает болезней. Вирусы и бактерии давно привыкли к самым мощным антибиотикам, а нацеленность врачей на устранение симптомов при нежелании лечить причину только усугубляет катастрофу. Задумывались ли вы, насколько вредна простая таблетка от головной боли, способная вызвать депрессию и проблемы с печенью? Мы втираем крема против целлюлита, который на деле является следствием простого нарушения обмена веществ. Не даем организму самостоятельно перебороть ОРЗ, добивая слабый иммунитет химией, которая разрушает тело. Но если не пользоваться иммунной системой, она вообще разучится нас защищать. Прекратите травить себя лекарствами без надобности!

3. Скажите «да» овощам и фруктам

Мало того, что в них содержится громадное количество всех необходимых нам витаминов и микроэлементов, фрукты здорово ощелачивают организм, поддерживая гармоничную работу всех органов и систем. Чем больше овощей вы употребляете, тем меньше проблем с сердцем и сосудами, тем лучше работает пищеварительная система. Природная очистка от свободных радикалов приводит к уменьшению вероятности развития раковых опухолей. Большое содержание клетчатки в овощах нормализует уровень глюкозы, приводит к стабилизации давления, нормализации веса, а также улучшению состояния кожного покрова и волос. Хотите выглядеть молодо и быть полным сил? Ешьте овощные салаты.

4. Вспомните о пользе воды

Мало того, что мы на 2/3 состоим из воды, без нее не обходится ни один биохимический процесс в организме. Она участвует везде, напитывает клетки тела питательными веществами, избавляя их от продуктов жизнедеятельности и токсинов. Всего за две недели правильного питьевого режима можно полностью восстановить работу органов и систем, улучшить показатели давления, нормализовать вес, избавиться от отеков, угревой сыпи и даже сонливости! Вода помогает лимфе фильтровать кровь, убирает застой ядов в почках, в 4 раза снижает риск развития артрита, а еще участвует в сжигании так нелюбимых нами жиров. Хотите иметь прекрасную форму, приятный цвет лица и быть в тонусе? Пейте больше воды.

5. Попробуйте голодание

Польза голодания – не пустой звук, а реальный факт, за который ученые удостоились Нобелевской премии. Дело в том, что периодическая чистка органов внутри тела просто необходима, ведь постоянная работа изнуряет организм, продукты жизнедеятельности засоряют тело шлаками и токсинами. Чтобы провести «генеральную уборку» изнутри, была разработана система лечебного голодания, которая помогает не просто переработать мусор, но и восстановить клетки тела, устранить хронические болезни, сбросить лишний вес и даже омолодиться! Это прекрасный способ держать тело в форме, улучшить иммунные силы и уберечь органы от изнашивания.

6. Не забывайте высыпаться

Здоровый сон не только возвращает силы, но и запускает процессы регенерации. После активной растраты ресурсов в течение дня телу действительно необходимо восстановить свои запасы, гармонизовать работу органов, стабилизировать показатели сахара в крови. Именно полноценный сон позволяет восстановиться нервным клеткам, нормализовать обмен веществ, выработку гормонов и Т-лимфоцитов. Полноценный и глубокий сон служит профилактикой от многих заболеваний, уменьшает риск появление головных болей, а также защищает человека от депрессии. Хотите крепкое здоровье и бодрое настроение в течение дня? Начните вовремя ложиться.

7. Чаще показывайтесь солнышку

Все мы слышали о том, как вредны прямые солнечные лучи, как злосчастный ультрафиолет разрушает кожу и служит причиной появления рака. Однако эти предостережения даны любителям смольного загара, которым злоупотребляют. По-настоящему пребывание под открытым солнцем, особенно в утренние часы, совершает с нашим телом невероятные вещи! Выравнивается гормональный баланс, улучшается настроение, повышается стрессоустойчивость. А еще солнечные лучи запускают выработку витамина D, который способствует усвоению кальция, тем самым укрепляя костную ткань.

Вы все еще ищите способы восстановить ресурсы тела и вернуть хорошее самочувствие? Тогда используйте эти простые советы для здоровья, которые помогут вернуть жизненный тонус и удовольствие.

Текст: Flytothesky.ru