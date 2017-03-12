Многие женщины сталкивались в своей жизни с такой проблемой, как измена мужа. Случиться это может даже в самых крепких и счастливых семьях. Не все жены могут после этого сохранять отношения с мужем, поэтому подают на развод. Но что делать женщине, если с любимым человеком невозможно расстаться, но также невозможно забыть про его измену?





Почему мужчины так поступают. Измена — понятие довольно сложное, причин может иметь множество. И самой первой из них является мужская физиология. Так уж устроено, что мужчины полигамны, то есть не могут зацикливаться на одной партнёрше. В общем, им необходимо сексуальное разнообразие. Даже если мужчина всячески подавляет у себя в голове такие мысли, то его инстинкты никогда не исчезнут. У него как бы заложено в программе — сделать ребёночка большому количеству самок.

Может быть такое, что мужчина очень любит свою жену, никогда ей не изменял, но вот получилась ситуация — симпатичная подруга жены активно строит глазки и намекает на более тесное знакомство, или попалась красивая попутчица в вагоне поезда. Уже после всего случившегося мужчина иногда не может понять — как так получилось? Вроде и не хотел… Но как было сказано выше, инстинкты никуда не деваются.

Вторая из самых распространённых причин — обычная человеческая скука. Однообразный быт, редкие развлечения и невозможность изменить жизненный уклад только усугубляют моральное состояние. И поход налево воспринимается, как яркое приятное приключение, от которого очень сложно отказаться.

Бывает так, что мужчина сам не знает, для чего он ходит налево. Хочется и всё. Таких экземпляров обычно видно сразу, нужно просто понаблюдать — они могут оказывать знаки внимания другим женщинам даже в присутствии законной супруги. С мужчиной такого типа не нужно создавать серьёзных отношений, так как налево ходить он не перестанет никогда.

Но всё-таки, зачем они это делают? В большинстве случаев измена происходит потому, что мужчина не воспринимает секс серьёзно, и вообще, просто секс и любовь для него — это две огромные разницы. Он может искренне любить свою супругу, но при этом заходить «в гости» к соседке, совсем не мучаясь угрызениями совести.

Если женщина всё-таки поняла, что её муж изменяет ей, не нужно сразу же устраивать ему скандал и собирать вещи. Для начала необходимо успокоиться, ведь эмоции — очень плохие советчики в серьёзных ситуациях. Изменять в ответ тоже не надо — ничего хорошего от этого точно не будет. Самым лучшим решением будет сходить на приём к психологу — специалист точно подскажет, как правильно поступить. Развод в этом случае не лучший выход, вполне возможно, что всё получится решить мирным путём, тем более, если мужчина действительно раскаивается в содеянном, не хочет терять свою семью.

Текст: Flytothesky.ru