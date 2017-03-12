Вы когда-либо получали в подарок цветы, настолько прекрасные, что вы бы хотели сохранить их навечно? Что ж, теперь это возможно!

Благодаря цветочной компании Forever Roses , которая создает изумительную красоту, теперь вы можете заполучить самую настоящую заколдованную розу, которая будет жить вечно (или, по крайней мере, 3 года). Красивейшие цветы (некоторые экземпляры стоят целых 4000 долларов) могут прожить целых 3 года без солнечного света и воды. Тем не менее, если их хранить в стеклянном контейнере, то и намного-намного дольше! У компании есть масса вариантов на ваш выбор и вкус. Самая же популярная их роза – это цветок от красавицы Белль («Красавица и чудовище») в стеклянной колбе, он доступен в 29 цветах и его стоимость минимум 200 долларов. Вы также можете найти более дешевые альтернативы, например, на Etsy всего за 90 долларов. Но это действительно абсолютно реальная живая сказка!









































Текст: Flytothesky.ru