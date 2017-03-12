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Самые настоящие заколдованные розы

13.03.2017 17:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы когда-либо получали в подарок цветы, настолько прекрасные, что вы бы хотели сохранить их навечно? Что ж, теперь это возможно!

Благодаря цветочной компании Forever Roses, которая создает изумительную красоту, теперь вы можете заполучить самую настоящую заколдованную розу, которая будет жить вечно (или, по крайней мере, 3 года). Красивейшие цветы (некоторые экземпляры стоят целых 4000 долларов) могут прожить целых 3 года без солнечного света и воды. Тем не менее, если их хранить в стеклянном контейнере, то и намного-намного дольше! У компании есть масса вариантов на ваш выбор и вкус. Самая же популярная их роза – это цветок от красавицы Белль («Красавица и чудовище») в стеклянной колбе, он доступен в 29 цветах и его стоимость минимум 200 долларов. Вы также можете найти более дешевые альтернативы, например, на Etsy всего за 90 долларов. Но это действительно абсолютно реальная живая сказка!Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Самые настоящие заколдованные розы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вы когда-либо получали в подарок цветы, настолько прекрасные, что вы бы хотели сохранить их навечно? Что ж, теперь это возможно! Благодаря цветочной компании Forever...

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