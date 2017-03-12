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Самые настоящие заколдованные розы
13.03.2017 17:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы когда-либо получали в подарок цветы, настолько прекрасные, что вы бы хотели сохранить их навечно? Что ж, теперь это возможно!
Благодаря цветочной компании
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Вы когда-либо получали в подарок цветы, настолько прекрасные, что вы бы хотели сохранить их навечно? Что ж, теперь это возможно! Благодаря цветочной компании Forever...
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Архив (Калейдоскоп)
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