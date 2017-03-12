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Эти кадры из мира животных удивят вас!
13.03.2017 19:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
В природе вот что происходит…
Если вы любите долгие прогулки на природе, не забудьте фиксировать то, что вы видите вокруг. Порой некоторые сюжеты настолько занимательны, что ими грех не поделиться. Приглядитесь к деревьям, растениями и животным, даже самым мелким – возможно, им есть что вам рассказать и показать. А пока, не выходя из дома, наслаждайтесь тем, что другие уже увидели до вас.
Динозавры таки живут среди нас.
Царь этой земли.
Видишь, какая на мне палитра цветов?
Общение с цикадой.
Рискни-ка и погладь меня.
Огненные танцы рыжей белки.
Освобождение! Анаконда сбрасывает кожу.
Это животное, а не растение.
Морские дьяволы умеют летать.
Очень высокомерный морской паук.
Зачем жуку такие огромные ноги?
Кто сказал, что утки не могут быть яркими?
Белки в Матрице.
Фламинго явно что-то о себе знают.
Пингвины убегают от морского льва.
Слон несет ветку на голове, а затем бросает её в носорога.
Очень красочная рыба.
Муравьиные дятлы и их любимое дерево.
Пингвин-альбинос.
Монстры существуют! Огромный скат манта (морской дьявол) рядом с лодкой.
Абсолютно космическая медуза.
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В природе вот что происходит… Если вы любите долгие прогулки на природе, не забудьте фиксировать то, что вы видите вокруг. Порой некоторые сюжеты настолько...
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