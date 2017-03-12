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Эти кадры из мира животных удивят вас!

13.03.2017 19:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В природе вот что происходит…

Если вы любите долгие прогулки на природе, не забудьте фиксировать то, что вы видите вокруг. Порой некоторые сюжеты настолько занимательны, что ими грех не поделиться. Приглядитесь к деревьям, растениями и животным, даже самым мелким – возможно, им есть что вам рассказать и показать. А пока, не выходя из дома, наслаждайтесь тем, что другие уже увидели до вас.Эти кадры из мира животных удивят вас!

Динозавры таки живут среди нас.

????Holy Snek!????

Царь этой земли.

Lochinver, Scotland

Видишь, какая на мне палитра цветов?

Эти кадры из мира животных удивят вас!

Общение с цикадой.


Reddit

Рискни-ка и погладь меня.

Эти кадры из мира животных удивят вас!

Огненные танцы рыжей белки.

This red squirrel’s dance is absolute ????

Освобождение! Анаконда сбрасывает кожу.

Это животное, а не растение.

Эти кадры из мира животных удивят вас!

Морские дьяволы умеют летать.

???? These Flying Manta Rays Getting Major Air. ????

Очень высокомерный морской паук.

Зачем жуку такие огромные ноги?

Кто сказал, что утки не могут быть яркими?

????The Mandarin Duck????

Белки в Матрице.

Фламинго явно что-то о себе знают.

Пингвины убегают от морского льва.

«We’ll be safe on land…shit shit shit shit shit» Pengs frantically flap towards film crew with sea lion in hot pursuit.

Слон несет ветку на голове, а затем бросает её в носорога.

Elephant balances log on head then throws it at a rhino.

Очень красочная рыба.


Reddit

Муравьиные дятлы и их любимое дерево.

Acorn Woodpeckers with their tree

Пингвин-альбинос.


Reddit

Монстры существуют! Огромный скат манта (морской дьявол) рядом с лодкой.

Fishermen spot a big manta ray swimming by their boat

Абсолютно космическая медуза.

Эти кадры из мира животных удивят вас!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В природе вот что происходит… Если вы любите долгие прогулки на природе, не забудьте фиксировать то, что вы видите вокруг. Порой некоторые сюжеты настолько...

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