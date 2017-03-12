В природе вот что происходит…

Если вы любите долгие прогулки на природе, не забудьте фиксировать то, что вы видите вокруг. Порой некоторые сюжеты настолько занимательны, что ими грех не поделиться. Приглядитесь к деревьям, растениями и животным, даже самым мелким – возможно, им есть что вам рассказать и показать. А пока, не выходя из дома, наслаждайтесь тем, что другие уже увидели до вас.

Динозавры таки живут среди нас.

Царь этой земли.

Видишь, какая на мне палитра цветов?





Общение с цикадой.





Рискни-ка и погладь меня.





Огненные танцы рыжей белки.

Освобождение! Анаконда сбрасывает кожу.

Это животное, а не растение.





Морские дьяволы умеют летать.

Очень высокомерный морской паук.

Зачем жуку такие огромные ноги?

Кто сказал, что утки не могут быть яркими?

Белки в Матрице.

Фламинго явно что-то о себе знают.

Пингвины убегают от морского льва.

Слон несет ветку на голове, а затем бросает её в носорога.

Очень красочная рыба.





Муравьиные дятлы и их любимое дерево.

Пингвин-альбинос.





Монстры существуют! Огромный скат манта (морской дьявол) рядом с лодкой.

Абсолютно космическая медуза.





Текст: Flytothesky.ru