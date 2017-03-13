Под этой толщей льда самый настоящий дом!

И чтобы разморозить его потребуется немало времени.

После пяти дней морозов, подкрепленных сильными ветрами и влажностью озера Онтарио, этот дом в Вебстере (штат Нью-Йорк) теперь напоминает кусок льда.

В воскресенье 12 марта фотограф Джон Куко опубликовал фотографии и видео дома, расположенного на берегу озера Онтарио. В результате эти фото набрали сотни просмотров, публикаций и комментариев.





«Немного в шоке от реакции на ‘Ледяной дом’, – написал Куко в своем следующем сообщении. – Многие думают, что это фотошоп, но это все же реальность».

Фотограф добавил, что некоторые читатели даже обвинили его в том, что он залил дом монтажной пеной, хотя этого он уж точно не делал. Снежная буря на прошлой неделе была настолько мощной, что около 200 тысяч человек сидели без электричества из-за ветра ураганной силы.

Правильная комбинация погодных элементов может запросто привести к такому исходу. В прошлом году автомобиль, припаркованный рядом с озером Эри недалеко от Буффало (штат Нью-Йорк), тоже попал в ледяной плен из-за морозов и сильных ветров.





Текст: Flytothesky.ru