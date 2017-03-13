Сны являются отражением представления человека о своём мире, о реальных событиях в жизни, о взаимоотношениях с окружающими его людьми. Во сне мы можем проживать и испытывать всю гамму чувств, ощущать и запоминать вкус, запах, цвет. Самые яркие сны видят творческие люди, а вот чёрно-белые больше присущи рациональным личностям, живущим не чувствами, а умом.





Во сне наше подсознание прорабатывает все увиденное и прожитое, помогая избавиться мозгу от напряжения. Но самые впечатляющие и будоражащие сны — это вещие и предупреждающие. Они указывают, как лучше избежать проблем, предотвратить опасность, уйти от нежелательных ситуаций. В таких снах часто видят катастрофы, поломки, аварии и все, что связано с разрушениями.

С реальностью могут совпадать и некоторые сюжеты. Например, уход человека во сне часто предвещает разлад отношений, и лучше заранее постараться избежать конфликтов. Предложение выйти замуж сулит перемены личного плана, и указывает на долгосрочный союз, замужество, новую встречу.

Существуют самые распространённые сюжеты сновидений. Наверняка один из таких приходилось видеть и вам. Что же они означают?

1. Погоня

Значение: сон следует расшифровывать практически буквально. В вашей жизни существует проблема, для которой вы не можете выбрать правильное решение, и не знаете, как ей противостоять.

2. Выпадение зуба

Значение: зубы символизируют мощь и уверенность. Потерять зуб в сновидении означает возникновение ситуации, разрушающей ваше доверие.

3. Быть обнажённым на публике

Значение: одежда, выбранная вами, показывает тот образ, который вы транслируете окружающим. Следовательно, её отсутствие указывает на вашу уязвимость и беззащитность в жизни.

4. Неготовность к экзамену

Значение: экзамены — это символ наших знаний и умений. Если во сне вас тревожит неподготовленность, то в жизни вам не хватает способностей справляться с возникшими задачами и трудностями.

5. Летать во сне

Значение: благоприятный сон, который вызывает чувство эйфории. Символизирует лёгкость и невесомость, и в реальности означает вашу организованность, победу, разрешение той проблемы, которая тянула вас вниз.

6. Падать

Значение: если приснилось, как вы падаете, то в жизни есть что-то, за что вы буквально вцепились, и слишком долго держитесь. Сон показывает, что пришла пора отпустить ненужное, не зацикливаться на ситуации и смело двигаться по жизни дальше.

7. Потерять управление транспортным средством

Значение: вы в себя не верите. Это страх потерять контроль и не справиться самостоятельно с происходящим. Неверие в свои возможности и силы для достижения успеха.

8. Пустая комната

Значение: комнаты в доме часто являются отражением внутреннего мира. Если комната пустая, то это указывает на скрытые возможности и таланты, которые со временем могут проявиться.

Это основные типы сновидений, будьте к ним внимательны, ведь они часто помогают вовремя повлиять на реальность.

Текст: Flytothesky.ru