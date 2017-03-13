|
Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко
13.03.2017 21:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Это был просто очередной рабочий день оператора Гарта Де Бруно Остина,
«Если вы ведете съемку, и тут прямо к вам движется дама-носорог в поисках ласки… лучше погладьте её, потому что от этого зависит ваша жизнь! – пишет Остин. – К счастью для меня, она не обратила внимания на мою камеру!»
Остин сразу же предупреждает, что носороги могут быть чрезвычайно опасными, и хотя именно этот носорог тоже был диким, ему удалось внушить животному доверие, тем более после нескольких лет съемок.
«НЕ пытайтесь проделать этот трюк с диким носорогом, так как это может закончиться весьма печально, – предупреждает Остин. – Кстати, я не подходил к этому животному, это было полностью её решение позволить мне зайти в её личное пространство и прикоснуться к ней».
Это был обычный день для оператора Гарта Де Бруно Остина, который снимал фильм о заповеднике…
Когда вдруг к нему приблизился носорог, желающий, чтобы ему почесали брюшко
Это было зафиксировано на 15-секундном видео, которое доказывает, что даже носорогам нужны тепло и ласка
«Если вы ведете съемку, и тут прямо к вам движется носорог в поисках этого тепла и ласки…
«Лучше погладьте носорога, потому что от этого зависит ваша жизнь!»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это был просто очередной рабочий день оператора Гарта Де Бруно Остина, снимавшего фильм о нелегальной охоте на носорогов в Южной Африке, когда к нему внезапно...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии