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Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

13.03.2017 21:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это был просто очередной рабочий день оператора Гарта Де Бруно Остина, снимавшего фильм о нелегальной охоте на носорогов в Южной Африке, когда к нему внезапно подошел носорог собственной персоной и попросил почесать ему живот. Все это было зафиксировано на 15-секундном видео, которое доказывает, что даже носорогам нужны тепло и ласка.

«Если вы ведете съемку, и тут прямо к вам движется дама-носорог в поисках ласки… лучше погладьте её, потому что от этого зависит ваша жизнь! – пишет Остин. – К счастью для меня, она не обратила внимания на мою камеру!»

Остин сразу же предупреждает, что носороги могут быть чрезвычайно опасными, и хотя именно этот носорог тоже был диким, ему удалось внушить животному доверие, тем более после нескольких лет съемок.

«НЕ пытайтесь проделать этот трюк с диким носорогом, так как это может закончиться весьма печально, – предупреждает Остин. – Кстати, я не подходил к этому животному, это было полностью её решение позволить мне зайти в её личное пространство и прикоснуться к ней».Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

Это был обычный день для оператора Гарта Де Бруно Остина, который снимал фильм о заповеднике…

Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

 Когда вдруг к нему приблизился носорог, желающий, чтобы ему почесали брюшко

Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

 Это было зафиксировано на 15-секундном видео, которое доказывает, что даже носорогам нужны тепло и ласка

Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

 «Если вы ведете съемку, и тут прямо к вам движется носорог в поисках этого тепла и ласки…

Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

 «Лучше погладьте носорога, потому что от этого зависит ваша жизнь!»

Дикий носорог подошёл к оператору и потребовал погладить ему брюшко

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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