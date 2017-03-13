﻿ Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

13.03.2017 21:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Этот парень собственноручно спроектировал и сделал себе барную стойку, которая стала изюминкой кухни.

Он, его друзья и члены семьи за пять лет насобирали 2530 пивных крышечек специально для этого проекта. Металлические крышки изначально принадлежали бутылкам от отечественного, крафтового и импортного пива.

«Первоначальная концепция заключалась в том, чтобы выложить из крышек какое-нибудь изображение, – рассказывает умелец. – Затем наступила реальность, и мы сделали выбор в пользу простого градиентного эффекта». Выбранная последовательность оттенков называется ROYGBIV (то есть радуга: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый).

Потребовалось не менее 4 часов и несколько подходов, чтобы получить желаемый образец. «Вначале я довольно резво раскладывал крышки по цветам, но в конце концов мы перешли к полной энтропии, и этому поспособствовало пиво Dragon’s Milk от New Holland, которое, как мне кажется, и было секретным ингредиентом». После результат был покрыт пятью слоями эпоксидной смолы и вуаля! Идеальное место для задушевного разговора на домашней вечеринке готово.Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

Этот креативный парень решил переделать свою кухню, сделав барную стойку её основной изюминкой

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

Он, его друзья и члены семьи за пять лет насобирали 2530 пивных крышечек специально для этого проекта

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

Производство началось с сортировки крышек по оттенкам. «В основном пытались разделить их по цветам радуги», – объясняет мастер.

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

Базовой основой стали два больших куска качественной фанеры 5/8 дюймов. Боковые планки (1,5 дюйма) из тополя, нарезаны на циркулярном станке плюс ручное фрезерование

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Поверхность окрашена в матовый черный, расход – несколько банок Rust-Oleum. Она не должна быть идеальной, так как после будет покрыта эпоксидной краской»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Но все же стремитесь к максимально ровной поверхности, иначе эпоксидная смола будет образовывать лужицы в низких местах»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Первоначальная концепция заключалась в том, чтобы выложить из крышек изображение, затем наступила реальность, и мы сделали выбор в пользу простого градиентного эффекта»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Это смола, которая заполняет любое свободное воздушное пространство. Её нужно заливать медленно, тонкими слоями, а не так, чтобы сразу покрыть с головой крышки»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Нам потребовалось примерно 5 слоев, чтобы полностью залить крышки»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Визуально мы чувствовали, что было бы интереснее раскидать по поверхности разные крышечки, чтобы добавить ярких пятен»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Здесь вы можете увидеть, как мы их разложили. Крышки словно перетекают по оттенкам друг в друга и выглядят вполне органично в цветовом плане»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

«Я очень горжусь этим проектом. Это идеальное место для задушевных разговоров, и мы сделали его все вместе. Это самый настоящий хэндмейд-шедевр»

Мужчина собирал крышки от пивных бутылок 5 лет, чтобы сделать креативную барную стойку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот парень собственноручно спроектировал и сделал себе барную стойку, которая стала изюминкой кухни. Он, его друзья и члены семьи за пять лет насобирали 2530 пивных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти кадры из мира животных удивят вас!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика