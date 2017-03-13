Этот парень собственноручно спроектировал и сделал себе барную стойку , которая стала изюминкой кухни.

Он, его друзья и члены семьи за пять лет насобирали 2530 пивных крышечек специально для этого проекта. Металлические крышки изначально принадлежали бутылкам от отечественного, крафтового и импортного пива.

«Первоначальная концепция заключалась в том, чтобы выложить из крышек какое-нибудь изображение, – рассказывает умелец. – Затем наступила реальность, и мы сделали выбор в пользу простого градиентного эффекта». Выбранная последовательность оттенков называется ROYGBIV (то есть радуга: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый).

Потребовалось не менее 4 часов и несколько подходов, чтобы получить желаемый образец. «Вначале я довольно резво раскладывал крышки по цветам, но в конце концов мы перешли к полной энтропии, и этому поспособствовало пиво Dragon’s Milk от New Holland, которое, как мне кажется, и было секретным ингредиентом». После результат был покрыт пятью слоями эпоксидной смолы и вуаля! Идеальное место для задушевного разговора на домашней вечеринке готово.

Этот креативный парень решил переделать свою кухню, сделав барную стойку её основной изюминкой





Он, его друзья и члены семьи за пять лет насобирали 2530 пивных крышечек специально для этого проекта





Производство началось с сортировки крышек по оттенкам. «В основном пытались разделить их по цветам радуги», – объясняет мастер.





Базовой основой стали два больших куска качественной фанеры 5/8 дюймов. Боковые планки (1,5 дюйма) из тополя, нарезаны на циркулярном станке плюс ручное фрезерование





«Поверхность окрашена в матовый черный, расход – несколько банок Rust-Oleum. Она не должна быть идеальной, так как после будет покрыта эпоксидной краской»





«Но все же стремитесь к максимально ровной поверхности, иначе эпоксидная смола будет образовывать лужицы в низких местах»





«Первоначальная концепция заключалась в том, чтобы выложить из крышек изображение, затем наступила реальность, и мы сделали выбор в пользу простого градиентного эффекта»





«Это смола, которая заполняет любое свободное воздушное пространство. Её нужно заливать медленно, тонкими слоями, а не так, чтобы сразу покрыть с головой крышки»





«Нам потребовалось примерно 5 слоев, чтобы полностью залить крышки»





«Визуально мы чувствовали, что было бы интереснее раскидать по поверхности разные крышечки, чтобы добавить ярких пятен»





«Здесь вы можете увидеть, как мы их разложили. Крышки словно перетекают по оттенкам друг в друга и выглядят вполне органично в цветовом плане»





«Я очень горжусь этим проектом. Это идеальное место для задушевных разговоров, и мы сделали его все вместе. Это самый настоящий хэндмейд-шедевр»





Текст: Flytothesky.ru