У каждого должен быть второй шанс

Просто посмотрите на невероятные перемены, произошедшие с животными, которые были спасены и «усыновлены»!

1. Афина





Афина, страдающая от недоедания и тяжелой чесотки, скиталась по канадским улицам. После того как добрые люди обнаружили ее, вылечили заболевания кожи и начали кормить здоровой пищей, собака ощутила себя счастливой, как никогда прежде. В своем новом доме она даже подружилась с семьей кошек!

2. Джипси





Эта собака была найдена в середине декабря. Вероятнее всего, после долгой жизни на правах племенной собаки она была выброшена хозяевами на улицу. Бедное животное весило всего 9 килограмм и имело червей-паразитов в сердце. Однако вскоре после встречи со своими новыми хозяевами Джипси стала выглядеть совершенно другой собакой!

3. Везучий маленький котенок





Всего один чудесный день потребовался для того, чтобы этот малыш прошел путь от чумазого и голодного уличного зверька до счастливого члена любящей семьи.

4. Джейк





Джейк появился на пороге человеческого дома в 2011 году и просто отказался уходить. После обращения к ветеринару, люди, выбранные этим псом, узнали, что выхаживание нового знакомца будет стоить им около 1000 долларов. Поразмыслив, они пришли к единственно верному для себя выбору… Они заплатили за лечение и сделали своего нового друга счастливым и здоровым!

5. Коди





Когда Коди был обнаружен на Тайване, в его открытых ранах кишели личинки. К счастью, он получил шанс обрести новую жизнь после того, как прилетел в Соединенные Штаты и был взят в дом к заботливым людям.

6. Спуки





Будучи обитателем приюта, Спуки не выглядел слишком радостным и довольным псом. Но хватило всего лишь одного дня в новом доме, чтобы на его морде просияла собачья гримаса счастья.

7. Пиллоу





Пиллоу имел на лапке раковое новообразование, вероятнее всего, являвшееся главной причиной того, что его отказывались взять себе потенциальные хозяева. В результате операции собачка избавилась от рака и теперь проводит свои счастливые дни в объятиях человека, который буквально влюбился в Пиллоу с первого взгляда.

8. Дункан





Дункан был найден истекающим кровью посреди дороги: оказалось, минувшей ночью кто-то выстрелил в него залпом фейерверка. Ровно год спустя вы бы ни за что не смогли догадаться, что этот котик получил в свое время столь жестокую путевку в жизнь.

9. Каспер





Каспер был спасен из дома своего хозяина после того, как обнаружилось, что тот пытался обрезать псу уши тупым ножом. В результате действий живодера от ушей почти ничего не осталось, кроме кровавых ран.

История бедного пса не на шутку взволновала местных жителей и наделала много шума в новостях. Теперь травмы Каспера зажили и он наслаждается нормальной жизнью, играя во фрисби со своей лучшей подругой по имени Леди. Человека, который мучил бедное животное, удалось выследить группе бдительных пользователей интернета. Они же и осуществили в его отношении возмездие путем применения монтировки;) Кстати, сейчас он уже тоже чувствует себя нормально, проведя несколько дней в больнице.

10. Макс





Макса обнаружили в состоянии тяжелой запущенности. Он страдал от множественных кожных инфекций, включая чесотку, его нога была повреждена в двух местах, а глаза были поражены серьезной глазной инфекцией. Спустя пять месяцев Макс изменился до неузнаваемости (в хорошем смысле!). На фото он в своем новом доме.

11. Аннабель





На теле страдающей от чесотки собаки были признаки жестокого обращения предыдущего хозяина, включая следы тупой травмы головы. Однако сейчас Аннабель не только обрела любящий дом, но и получила статус собаки-терапевта и члена благотворительной организации.

12. Мира





Чесотка Миры зашла настолько далеко, что бедняга едва походила на собаку вообще. Теперь, после долгих сеансов лечения и восстановления, она счастлива, здорова и очень-очень пушиста.

13. Джек





Джека нашли прячущимся в нижней части грузовика. Отчаянный маленький пассажир проехал столь опасным образом около 50 километров на скорости в 95 км в час. Стоит ли говорить, что он оказался чудо-котенком. Люди, которые случайно прокатили Джека на своем грузовике, взяли его себе домой, и, кажется, он простил новых хозяев за их выходку очень быстро.

14. Лулу





Новое семейство Лулу обнаружило ее на обочине дороги. Кошка была покрыта стригущим лишаем, ее зубы полностью сгнили и она едва дышала. Сегодня Лулу стала просто красавицей!

15. Стив





Собачке по имени Стив не повезло попасть под машину и сломать обе передние лапы. Ее предыдущий владелец не мог позволить себе оплатить операцию и собирался усыпить животное. К счастью, Стиви была спасена группой добровольцев и взята домой к своему новому любящему хозяину. Ее травмы полностью зажили, и теперь она может позволить себе бегать и дурачиться, сколько пожелает.

16. Джексон





Раньше Джексон выглядел так жалобно, что мог бы с успехом сыграть роль в самой слезливой мелодраме. Теперь же, когда он переехал из тесной клетки в приюте в апартаменты с удобной собачьей кроваткой, его амплуа стремительно и кардинально изменилось.

17. Бруклин





Четырехмесячную Бруклин выбросили посреди большого поля. Когда ее взяли из приюта, кошка была так боязлива, что не решалась выйти из-за холодильника. В настоящее время она сменила место предпочитаемого времяпрепровождения с тесной щели на более уютный диван.

18. Гершель





Бедолага Гершель, находясь в приюте, большую часть времени проводил, лежа в собственных испражнениях, поскольку не мог твердо стоять на скользких поверхностях. С тех пор, как в его жизни появились добрые друзья-хозяева, здоровая пища и мягкая постель, Гершель стал выглядеть в два раза моложе!

19. Томми





Живя в приюте, Томми был так напуган, что сотрудники выделили ему собственную коробку, чтобы тот мог свернуться внутри в клубок и почувствовать себя хоть немного в безопасности. Его новый хозяин был уверен, что Томми просто имеет характер типичного кота-затворника. Излишне говорить, что такое предположение вскоре оказалось стопроцентной ошибкой.

20. Амелия





Увидев, в какой глубокой депрессии Амелия пребывала в приюте, новая семья собаки взяла ее в свой дом аккурат к Рождеству… и этот везучий щенок даже получил на праздник несколько персональных подарков!

21. Джина





Джина была одной из двенадцати кошек, оставленных на произвол судьбы съехавшим из квартиры владельцем. Они были найдены истощавшими, обезвоженными и ужасно напуганными. Сегодняшняя Джина упитана, довольна и очень нахальна.

22. Лошадь по имени Синдерелла





Эта тощая кобылка была выставлена на торги за 600 долларов, однако женщина, которая забрала лошадку, сумела договориться с ее владельцем о бесплатной передаче ей животного в обмен на заверения не сообщать в службу охраны природы об ужасных условиях его содержания. В настоящее время красивая и талантливая Синдерелла с достоинством конкурирует в рейтинговых шоу и оценивается уже в 18000 долларов.

23. Шарлотта





Шарлотта была найдена в сельской местности с перебитыми лапами и поврежденными ребрами. Сейчас же эта энергичная собака не упускает ни одного шанса отправиться в поход со своими хозяевами. И, глядя на такие виды, ее легко можно понять.

24. Нэд





Одиннадцатилетний Нэд не мог сдержать восторга, когда его в уютной корзинке везли домой новые хозяева. Ведь никогда не бывает слишком поздно обрести свой дом!

25. Монро





О Монро довольно хорошо заботились и в приюте, но ее настолько ужасно пугал собачий лай, что кошка не могла притронуться к еде, пока все животные не отправятся спать. А вот спустя всего пару дней в своем новом доме Монро уже выглядела более чем расслабленно.

Текст: Flytothesky.ru