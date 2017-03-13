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Представители каких знаков зодиака чаще других становятся преступниками?

14.03.2017 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если рассматривать преступников с точки зрения астрологии, можно заметить, что определенные знаки зодиака чаще других попадают в криминальные истории. Кто же из 12 знаков наиболее опасен для общества? Ответить на этот вопрос поможет криминальный гороскоп.

Представители каких знаков зодиака чаще других становятся преступниками?

Овны, несмотря на свой горячий темперамент и желание всегда быть первыми, редко совершают особо опасные преступления. Они не завистливы и не злопамятны. Им не составляет труда добиваться желаемого честным не криминальным путем.

А вот к Тельцам можно смело применить высказывание «в тихом омуте черти водятся». Эти, на первый взгляд, тихие и рассудительные малые легко согласятся на любую авантюру, связанную с материальным вознаграждением. Они, как правило, высоко себя ценят и без зазрения совести отбирают у других то, что, по их мнению, должно принадлежать им.

Среди Близнецов довольно часто встречаются насильники и убийцы. Связано это чаще всего с неустойчивой нервной системой и повышенной тревожностью. Близнецы мстительны. Неудовлетворенные жизнью и обиженные Близнецы легко совершат любое особо тяжкое преступление. Что интересно, финансовая заинтересованность редко становится целью их преступлений.

Раки, как известно, часто страдают ипохондрией и заниженной самооценкой. У них нередко случаются затяжные депрессии и неврозы, но даже такое подавленное настроение редко толкает Раков на преступление. Раки трусливы и часто религиозны, они верят в то, что каждому воздастся по заслугам. Эти мысли оберегают их от необдуманных поступков.

Львы величественны и горды. Они привыкли к первенству и не приемлют поражения. Они тяжело переживают чье-либо превосходство над ними и делают все возможное, чтобы пальма первенства оставалась на их стороне. И для этого, как ни странно, используют только свое обаяние, ум и ловкость. Львы слишком высоко себя ценят, чтобы опускаться до уровня преступников.

Девы, по мнению большинства астрологов, это наиболее опасные преступники в зодиакальном кругу. Они хитры, умны и изворотливы. Кроме того, являясь прагматиками до мозга костей, они легко соглашаются на любую авантюру, приносящую материальную выгоду.

Весы привыкли плыть по пути наименьшего сопротивления. В жизни им, как правило, все дается легко. Они обаятельны и интересны для общества, с ними легко общаться и работать. Такая легкость бытия часто толкает этот знак зодиака на преступления. Ступив на тропу криминала, Весы становятся жестокими и беспощадными убийцами и насильниками.

Скорпионы – это один из самых непредсказуемых знаков зодиакального круга. С ними нелегко в быту, они дерзки и эмоциональны. Обиженный Скорпион может стать самым хладнокровным убийцей или насильником. Как правило, свои преступления Скорпион продумывает до мелочей и совершает их в самый неожиданный для жертвы момент.

Стрельцы большие авантюристы и игроки по жизни. Все новое и увлекательное вызывает у них огромный интерес. Они легко поддаются влиянию толпы, их несложно вовлечь в любую авантюру, которая обещает быть увлекательной. Стрельцы не злопамятны и не корыстны, криминал для них это лишь порция адреналина.

Преступления, совершаемые Козерогом, как правило, совершаются на фоне материальной неудовлетворенности. Именно поэтому среди Козерогов достаточно много квартирных мошенников, шулеров и аферистов. Козероги переступают порог закона только в том случае, если не видят другого более простого способа заработка.

Водолеи в большинстве своем изобретательны и интеллектуально развиты. Криминал для них – это некая игра, в результате которой они становятся победителями во всех смыслах этого слова. Им нравится играть с жертвой и блюстителями закона. Их преступления закручены и почти всегда остаются не до конца разгаданными.

Мотивы преступления знака зодиака Рыбы часто остаются неразгаданными. Эти эмоционально неуравновешенные натуры способны сегодня быть ангелами, а завтра превратиться в безжалостных маньяков. Они непредсказуемы, их поступки лишены всякой логики. Не стоит даже пытаться понять причины, по которым Рыбы ступают на тропу криминала. Они подчас и сами не способны ответить на этот вопрос.Представители каких знаков зодиака чаще других становятся преступниками?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Если рассматривать преступников с точки зрения астрологии, можно заметить, что определенные знаки зодиака чаще других попадают в криминальные истории. Кто же из 12...

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