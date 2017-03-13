Если рассматривать преступников с точки зрения астрологии, можно заметить, что определенные знаки зодиака чаще других попадают в криминальные истории. Кто же из 12 знаков наиболее опасен для общества? Ответить на этот вопрос поможет криминальный гороскоп.





Овны, несмотря на свой горячий темперамент и желание всегда быть первыми, редко совершают особо опасные преступления. Они не завистливы и не злопамятны. Им не составляет труда добиваться желаемого честным не криминальным путем.

А вот к Тельцам можно смело применить высказывание «в тихом омуте черти водятся». Эти, на первый взгляд, тихие и рассудительные малые легко согласятся на любую авантюру, связанную с материальным вознаграждением. Они, как правило, высоко себя ценят и без зазрения совести отбирают у других то, что, по их мнению, должно принадлежать им.

Среди Близнецов довольно часто встречаются насильники и убийцы. Связано это чаще всего с неустойчивой нервной системой и повышенной тревожностью. Близнецы мстительны. Неудовлетворенные жизнью и обиженные Близнецы легко совершат любое особо тяжкое преступление. Что интересно, финансовая заинтересованность редко становится целью их преступлений.

Раки, как известно, часто страдают ипохондрией и заниженной самооценкой. У них нередко случаются затяжные депрессии и неврозы, но даже такое подавленное настроение редко толкает Раков на преступление. Раки трусливы и часто религиозны, они верят в то, что каждому воздастся по заслугам. Эти мысли оберегают их от необдуманных поступков.

Львы величественны и горды. Они привыкли к первенству и не приемлют поражения. Они тяжело переживают чье-либо превосходство над ними и делают все возможное, чтобы пальма первенства оставалась на их стороне. И для этого, как ни странно, используют только свое обаяние, ум и ловкость. Львы слишком высоко себя ценят, чтобы опускаться до уровня преступников.

Девы, по мнению большинства астрологов, это наиболее опасные преступники в зодиакальном кругу. Они хитры, умны и изворотливы. Кроме того, являясь прагматиками до мозга костей, они легко соглашаются на любую авантюру, приносящую материальную выгоду.

Весы привыкли плыть по пути наименьшего сопротивления. В жизни им, как правило, все дается легко. Они обаятельны и интересны для общества, с ними легко общаться и работать. Такая легкость бытия часто толкает этот знак зодиака на преступления. Ступив на тропу криминала, Весы становятся жестокими и беспощадными убийцами и насильниками.

Скорпионы – это один из самых непредсказуемых знаков зодиакального круга. С ними нелегко в быту, они дерзки и эмоциональны. Обиженный Скорпион может стать самым хладнокровным убийцей или насильником. Как правило, свои преступления Скорпион продумывает до мелочей и совершает их в самый неожиданный для жертвы момент.

Стрельцы большие авантюристы и игроки по жизни. Все новое и увлекательное вызывает у них огромный интерес. Они легко поддаются влиянию толпы, их несложно вовлечь в любую авантюру, которая обещает быть увлекательной. Стрельцы не злопамятны и не корыстны, криминал для них это лишь порция адреналина.

Преступления, совершаемые Козерогом, как правило, совершаются на фоне материальной неудовлетворенности. Именно поэтому среди Козерогов достаточно много квартирных мошенников, шулеров и аферистов. Козероги переступают порог закона только в том случае, если не видят другого более простого способа заработка.

Водолеи в большинстве своем изобретательны и интеллектуально развиты. Криминал для них – это некая игра, в результате которой они становятся победителями во всех смыслах этого слова. Им нравится играть с жертвой и блюстителями закона. Их преступления закручены и почти всегда остаются не до конца разгаданными.

Мотивы преступления знака зодиака Рыбы часто остаются неразгаданными. Эти эмоционально неуравновешенные натуры способны сегодня быть ангелами, а завтра превратиться в безжалостных маньяков. Они непредсказуемы, их поступки лишены всякой логики. Не стоит даже пытаться понять причины, по которым Рыбы ступают на тропу криминала. Они подчас и сами не способны ответить на этот вопрос.

Текст: Flytothesky.ru