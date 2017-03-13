Верите ли вы, что у Вселенной для всего есть четкий план, или же считаете, что течение жизни ни от чего не зависит, тем не менее, реальные и исторически задокументированные совпадения всегда неимоверно удивляют своей неправдоподобностью или даже мистичностью.

1. В 2001 году десятилетняя Лора Бакстон запустила воздушный шар со своим именем и адресом в надежде найти друга по переписке. Шар преодолел 225 км и был пойман другой десятилетней девочкой, которую тоже звали Лора Бакстон. И они таки стали переписываться. Их имя – это не единственное совпадение.

У обеих девочек был трехлетний лабрадор, кролик и морская свинка, а еще у них одинаковая конституция тела и цвет глаз.

2. В 1913 году Гитлер, Сталин, Троцкий, Броз Тито и Зигмунд Фрейд жили по соседству друг от друга в Вене, причем некоторые из них были завсегдатаями одних и тех же кофеен. Сталин и Троцкий скрывались в городе от российских жандармов. Основоположник психоанализа Фрейд занимался в Вене врачебной практикой, а Тито искал работу и лучшую жизнь. Гитлеру было в то время 24 года, он уже дважды не поступил в Венскую академию изящных искусств и жил в ночлежке для малоимущих.





3. Кого вам напоминает этот египетский бюст возрастом в 3000 лет? Он относится к периоду Нового Царства между 1550 и 1050 г. до н.э., то есть времён Рамсеса и Тутанхамона. У бюста из известняка слегка впалые щеки, большие раскосые глаза и тонкий нос без кончика, что поразительно напоминает короля поп-музыки. После смерти Майкла Джексона в 2009 году популярность бюста значительно возросла. Чтобы защитить экспонат, чиновники музея спрятали его в витрину и запретили посетителям трогать или целовать статую.





4. В мужчину по имени Уолтер Саммерфорд три раза в его жизни попадала молния, но он оставался жив. После смерти Саммерфорда молния ударила уже в его могилу, расколов надгробие. Саммерфорд был не единственным таким «счастливцем». Конкуренцию ему мог составить Рой Салливан, смотритель парка,

который проводил большую часть своего рабочего времени на открытом воздухе и становился жертвой молнии целых семь раз.





5. В Детройте в 1930-х годах из высотного дома выпал ребенок, но удачно приземлился на Джозефа Фиглока, который проходил по улице. Оба выжили. Год спустя, ТОТ ЖЕ ребенок выпал из ТОГО ЖЕ окна и приземлился на ТОГО ЖЕ мужчину, и они оба снова выжили. Первое падение – это счастливое совпадение само по себе, а второе падение и выживание – это уже слишком невероятно.





6. Сонни Грэму, директору гольф-турнира RBC Heritage, страдающему от застойной сердечной недостаточности, было пересажено сердце самоубийцы. Из чувства благодарности он писал письма его вдове, на которой впоследствии женился сам. Однако в 69 лет Сонни застрелился в горло в тот же день, как и его донора.





7. В 1975 году 17-летний парень, ехавший на мопеде, был сбит таксистом. Он погиб ровно через год после смерти своего брата, которому тоже было 17 лет, он ехал на том же мопеде, и был сбит на том же перекрестке тем же такси с тем же водителем и тем же самым пассажиром. Это один из ярких примеров неимоверно странных совпадений, когда два брата Эрскин Лоуренс и Невилл Эббин из Гамильтона (Бермуды), родившиеся с разницей в год, погибли с такой же временной разницей и при совершенно аналогичных обстоятельствах.





8. За 14 лет до гибели «Титаника» писатель Морган Робертсон написал роман «Тщетность, или Гибель Титана», в котором корабль назывался «Титан», он шел по тому же маршруту, как и «Титаник», с почти такой же скоростью и точно так же затонул в результате столкновения с айсбергом. Корабль «Титан» был 800 футов в длину и шел со скоростью 25 узлов, в то время как «Титаник» был 882 фута в длину и скорость 22,5 узла. Сходство настолько поразительно, что после трагедии с «Титаником», книга была переиздана с некоторыми изменениями.





9. Марк Твен родился в 1835 году сразу после того, как над Землей пролетела комета Галлея, а умер в 1910 году тоже сразу после очередного посещения этой кометы. За год до своей смерти писатель сказал: «Я пришел в эту жизнь с кометой, и когда она снова появится в следующем году, я уйду вместе с ней. Это будет величайшим разочарованием в моей жизни, если я не улечу с ней. Всемогущий наверняка все рассчитал: вот два необъяснимых объекта, они приходят вместе и уходить тоже должны вместе».





10. Вайолет Джессоп, стюардесса океанских лайнеров и медсестра, пережила три кораблекрушения. Она была на борту гражданского лайнера «Olympic», столкнувшегося с военным кораблем (1910), на борту «Титаника», столкнувшегося с айсбергом (1912), и на борту «Britannic» (1916), который затонул в Эгейском море от необъяснимого взрыва, возможно, от немецкой мины или торпеды.





Текст: Flytothesky.ru