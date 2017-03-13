﻿ Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза

14.03.2017 17:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Рогатая ящерица – чемпион по выживаемости, у неё в арсенале минимум три эффективных способа защиты, чтобы не быть съеденной более крупными хищниками.

Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза

Один из основных методов выживания, применяемых ящерицей, – это камуфляж. Ящерица неподвижно сидит на земле, в грязи или в камнях, сливаясь с фоном и становясь невидимой для окружающих. Эта форма самозащиты также присуща и птицам.

Хотя мимикрия под камни может спасти рогатую ящерицу от хищных птиц, это не помешает змее напасть на неё.

Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза

Голодная змея, жаждущая чем-нибудь поживиться, не будет возражать против жесткой кожи ящерицы, и камуфляж её тоже не обманет. Тогда ящерица начинает раздуваться, становясь вдвое больше своих обычных размеров, чем невероятно обескураживает змею. Затем хитрая ящерица усиливает этот эффект: она медленно переворачивается брюшком вверх и лежит, не двигаясь и вытянув лапки. Окончательно озадаченная змея обычно к этому моменту предпочитает ретироваться.

Этих двух приемов достаточно для маленьких хищников. Но если на ящерицу нападает большое животное, то ей приходится прибегать к своему самому эффективному оружию. При приближении хищника рогатая ящерица прицеливается и выпускает струю крови из глаза. Вкус её весьма отвратителен, потому хищник обычно минут на 15 гарантированно парализован и пытается оправиться от атаки.

Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза

Как рогатая ящерица управляет этим кровавым оружием?

Ящерица контролирует кровоток в голове. При опасности давление начинает нарастать и это приводит к тому, что в глазу лопаются крошечные сосуды, и выпускаемая струя крови мощно отпугивает приближающихся хищников.

Рогатые ящерицы могут задавать направление струе крови, стреляющей из глаз, а дальность поражения достигает почти 2 метров.Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рогатая ящерица – чемпион по выживаемости, у неё в арсенале минимум три эффективных способа защиты, чтобы не быть съеденной более крупными хищниками. Один из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 странных совпадений, которые кажутся мистическими и нереальными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика