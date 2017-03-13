Рогатая ящерица – чемпион по выживаемости, у неё в арсенале минимум три эффективных способа защиты, чтобы не быть съеденной более крупными хищниками.





Один из основных методов выживания, применяемых ящерицей, – это камуфляж. Ящерица неподвижно сидит на земле, в грязи или в камнях, сливаясь с фоном и становясь невидимой для окружающих. Эта форма самозащиты также присуща и птицам.

Хотя мимикрия под камни может спасти рогатую ящерицу от хищных птиц, это не помешает змее напасть на неё.





Голодная змея, жаждущая чем-нибудь поживиться, не будет возражать против жесткой кожи ящерицы, и камуфляж её тоже не обманет. Тогда ящерица начинает раздуваться, становясь вдвое больше своих обычных размеров, чем невероятно обескураживает змею. Затем хитрая ящерица усиливает этот эффект: она медленно переворачивается брюшком вверх и лежит, не двигаясь и вытянув лапки. Окончательно озадаченная змея обычно к этому моменту предпочитает ретироваться.

Этих двух приемов достаточно для маленьких хищников. Но если на ящерицу нападает большое животное, то ей приходится прибегать к своему самому эффективному оружию. При приближении хищника рогатая ящерица прицеливается и выпускает струю крови из глаза. Вкус её весьма отвратителен, потому хищник обычно минут на 15 гарантированно парализован и пытается оправиться от атаки.





Как рогатая ящерица управляет этим кровавым оружием?

Ящерица контролирует кровоток в голове. При опасности давление начинает нарастать и это приводит к тому, что в глазу лопаются крошечные сосуды, и выпускаемая струя крови мощно отпугивает приближающихся хищников.

Рогатые ящерицы могут задавать направление струе крови, стреляющей из глаз, а дальность поражения достигает почти 2 метров.

Текст: Flytothesky.ru