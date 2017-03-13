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Ящерица, которая обороняется от хищников струей крови из глаза
14.03.2017 17:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Рогатая ящерица – чемпион по выживаемости, у неё в арсенале минимум три эффективных способа защиты, чтобы не быть съеденной более крупными хищниками.
Один из основных методов выживания, применяемых ящерицей, – это камуфляж. Ящерица неподвижно сидит на земле, в грязи или в камнях, сливаясь с фоном и становясь невидимой для окружающих. Эта форма самозащиты также присуща и птицам.
Хотя мимикрия под камни может спасти рогатую ящерицу от хищных птиц, это не помешает змее напасть на неё.
Голодная змея, жаждущая чем-нибудь поживиться, не будет возражать против жесткой кожи ящерицы, и камуфляж её тоже не обманет. Тогда ящерица начинает раздуваться, становясь вдвое больше своих обычных размеров, чем невероятно обескураживает змею. Затем хитрая ящерица усиливает этот эффект: она медленно переворачивается брюшком вверх и лежит, не двигаясь и вытянув лапки. Окончательно озадаченная змея обычно к этому моменту предпочитает ретироваться.
Этих двух приемов достаточно для маленьких хищников. Но если на ящерицу нападает большое животное, то ей приходится прибегать к своему самому эффективному оружию. При приближении хищника рогатая ящерица прицеливается и выпускает струю крови из глаза. Вкус её весьма отвратителен, потому хищник обычно минут на 15 гарантированно парализован и пытается оправиться от атаки.
Как рогатая ящерица управляет этим кровавым оружием?
Ящерица контролирует кровоток в голове. При опасности давление начинает нарастать и это приводит к тому, что в глазу лопаются крошечные сосуды, и выпускаемая струя крови мощно отпугивает приближающихся хищников.
Рогатые ящерицы могут задавать направление струе крови, стреляющей из глаз, а дальность поражения достигает почти 2 метров.
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Рогатая ящерица – чемпион по выживаемости, у неё в арсенале минимум три эффективных способа защиты, чтобы не быть съеденной более крупными хищниками. Один из...
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