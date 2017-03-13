Пары, соединенные узами брака, надеются на долгую и счастливую совместную жизнь. К сожалению, это получается не всегда и не у всех, и семейная жизнь заканчивается разводом. Это непростой период в жизни любого человека, который он должен пережить, не позволяя себе впадать в депрессию и отгораживаться от внешнего мира. Нужно посмотреть на это несколько по-другому: перед человеком открывается возможность проявить себя заново. Но идти к этому надо без спешки и торопливости.





1. Необходимо пожалеть себя. Разведенные недавно женщины находятся в депрессивном состоянии, и жалость к себе тут все равно будет присутствовать. Не нужно бояться выплакаться, посетовать на несправедливость со стороны мужчины, выплеснуть боль и обиду в компании с лучшей подругой, которая на время станет «жилеткой».

2. Нужно освободить квартиру от вещей мужчины, которые заставляют вас грустить.

3. Друзья из лучших побуждений пытаются вывести тоскующую после развода женщину «в свет». Этот метод сработает только тогда, когда вы будете понимать и принимать с легкостью мысль, что все произошедшее делалось к лучшему. Уверенная в своих силах и себе женщина тогда только сможет, подняв глаза, улыбаться и радоваться людям и жизни.

4. Не бойтесь полюбить себя. Однажды утром вы удивитесь той женщине, которая будет смотреть на вас из зеркала: опухшее после слез лицо, красные глаза и нос могут повергнуть в шок. Необходимо брать себя в руки! Этот этап будет сложнее предыдущих, так как трудно остановиться и перестать оплакивать себя и свою несчастную долю.

Начинайте меняться и хорошеть! Нанесите на лицо макияж, неторопливо и с удовольствием отдаваясь этой процедуре. Посетите парикмахерскую, спортивный зал, солярий, спа-салоны и все те места, которые помогут вам стать лучше и красивей. И самое главное: цвести вы начнете не назло мужчине, а во благо себе.

5. Не забудьте о необходимости в отдыхе. Кто-то может перебороть себя и с головой погрузиться в работу, убегая от боли разрыва с партнером. Некоторым трудно это сделать. Необходимо просто расслабиться и отдохнуть вдали от дома, посетить незнакомые места и ознакомиться с их достопримечательностями, походить по магазинам и порадовать себя новыми покупками. Но не торопитесь влюбляться, пытаясь новым увлечением избавить себя от воспоминаний прошлого. Почувствуйте себя свободной, независимой, не связанной обязательствами перед мужем и просто поживите для себя.

6. Построение новых отношений. После неудачного брака многие женщины боятся строить новые отношения, отталкиваясь от предыдущего опыта, и либо довольствуются встречами с сексуальными партнерами, либо прячутся в себе, страшась новых знакомств. В последнем случае помогут друзья, которые смогут порекомендовать подходящую кандидатуру из числа их знакомых.

Женщина должна осознавать, что очередной роман или знакомство – это не начало серьезных отношений, это в первую очередь возможность вновь почувствовать себя прекрасной дамой, умеющей флиртовать и получать от этого удовольствие. Если знакомство перерастет в бурный роман, надо воспринимать молодого человека не как будущего супруга, а как мужчину, который помог вам излечиться от сердечной травмы.

7. Умейте понимать и прощать. Придет время, когда о своем бывшем муже вы сможете вспоминать без боли и обиды, и неожиданная встреча лицом к лицу не заставит сердце выскакивать из груди. Не нужно пытаться понять, по чьей причине произошел разрыв отношений. Надо понимать, что виноваты оба в большей или меньшей степени и на примере этих ошибок учиться жить лучше и правильней.

Текст: Flytothesky.ru