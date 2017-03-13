Эти песни в свое время знали все: от мала до велика. Их играли у подъездов, пели за праздничным столом, слушали на кассетниках. Ни одна уважающая себя радиостанция не обходила их стороной. Конечно, время не стоит на месте. Теперь уже эти хиты стали историей. Но иногда приятно поностальгировать и вспомнить знакомые мотивы. Предлагаем прямо сейчас этим заняться!

6. Филипп Киркоров — Зайка моя

5. Eiffel 65 — Blue

4. Наташа Королёва — Маленькая страна

3. Aqua — Barbie Girl

2. Los Del Rio — Macarena

1. Натали — Ветер с моря дул