Современный человек испорчен выбором пищи, ведь зайдя в любой торговый центр, вы наверняка столкнетесь с фруктовым изобилием. Но на самом деле мир полон таких разнообразных фруктов, которые вы не то чтобы никогда не видели, но и никогда не слышали. Что вам еще осталось попробовать в своей жизни, чтобы стать фруктовым экспертом?

1. Аки





Аки (яблоко аки) принадлежит к семейству мыльных деревьев, а сам фрукт неофициально называют «овощным мозгом». У него съедобна только желтоватая, сочная оболочка, по форме чем-то напоминающая мозг. Аки родом из Западной Африки, но затем он мигрировал на Ямайку в конце 18 века и стал местным национальным фруктом. Помимо Ямайки, аки культивируется на Гаити, Барбадосе и на Кубе.

2. Физалис





Физалис – член семьи пасленовых. Его плод, структура и даже кисловатый, мягкий и освежающий вкус напоминают помидор; впрочем, именно физалисом и заменяют томаты в блюдах. Этот необычный фрукт-фонарик весьма популярен в обеих Америках, а также растет он и в Южной Африке. Его другие названия: ягода инков, перувианская или золотая вишня.

3. Джаботикаба





Этот необычный плод растет прямо на коре, отчего кажется, что ствол дерева покрыт фиолетовыми бородавками. Джаботикаба — уроженка Бразилии, Аргентины, Парагвая, Перу и Боливии, она также известна под названиями бразильское виноградное дерево или гуапуру. Сам плод очень толстокожий, фиолетовая внешняя оболочка окружает мягкие желеобразные внутренности белого или розового цвета с 2-4 крупными семечками. Его популярность сравнима с популярностью винограда, потому джаботикабу едят как в сыром виде, так и добавляют в пироги, джемы, вина и ликеры.

4. Кивано или рогатая дыня





Кивано легко опознать по роговидным шипам, отсюда и его второе название, хотя он также известен как африканский рогатый огурец или дыня-желе. У спелого плода желто-оранжевая кожица и зеленая желеобразная мякоть. Вкус у кивано терпкий, а текстура напоминает огурец. Когда фрукт перезревает, то он мощно взрывается, разбрасывая семена. Плод родом из центральной Африки, где он является одним из немногих источников воды в летнее время. Кивано также удачно мигрировал в Калифорнию, Миссисипи, Чили, Австралию и Новую Зеландию.

5. Лангсат





Лангсат принадлежит к семье мелиацевых, его плод может быть эллиптическим, овальным или круглым, внешне он напоминает картошку и растет гроздьями. Лангсат встречается в Юго-Восточной Азии, Бутане и Индии. Маленькая, полупрозрачная съедобная мякоть становится при созревании сладковатой на вкус, и из неё часто делают сироп.

6. Черимойя





Этот фрукт еще называют «кремовым яблоком», он растет по всей Южной Азии, Центральной и Южной Америке, в Калифорнии, на Гавайях, в Южной Европе, Восточной и Северной Африке. Любители черимойи говорят, что этот фруктовый вкус похож на смесь банана, ананаса, персика, папайи и клубники. Сам плод достаточно мягкий, и едят его охлажденным ложкой, как мороженое.

7. Агуахе





Агуахе – фрукт пальмовый, он покрыт кожицей в виде красноватых чешуек, которые нужно снять, чтобы добраться до желтоватой мякоти. Агуахе используется в производстве джемов, соков, мороженого и вина. В нем масса витаминов, и его задействуют при лечении ожогов. Агуахе выращивается в тропических лесах Амазонки, и он весьма популярен в Колумбии, Тринидаде, Венесуэле, Гайане, Суринаме, Французской Гвинее, Бразилии, Эквадоре, Перу и Боливии.

8. Купуасу





Это дерево встречается по всему бассейну Амазонки, а его плоды называют суперфруктом, благодаря их питательности и полезности. Вкус у купуасу шоколадно-ананасовый, его добавляют в десерты и выпечку. Сок из этого фрукта на вкус напоминает грушу с бананом. Толстая масляная мякоть также используется в косметических целях для увлажнения кожи.

9. Пепино





Пепино или сладкий огурец является уроженцем Южной Америки. Его запах напоминает сочетание дыни и огурца, а вкус – дыню и грушу. Сам фрукт нежный и ароматный, потому чаще всего из него делают свежие

фруктовые закуски или щедро добавляют в фруктовые салаты. Растение это весьма выносливое и долго плодоносит, что делает его любимцем фермеров.

10. Плод дерева Хала





Хала выглядит весьма необычно – у него волокнистая внешняя кожура, а внутри от 40 до 200 клинообразных «фаланг». В каждой «фаланге» по две семечки, а волокнистой мякотью даже ухитряются чистить зубы как нитью. Плоды едят сырыми или вареными и даже делают ожерелья из отдельных «фаланг». Листья растения используются для травяных юбок, соломенных крыш и корзин. Весьма многофункциональное гаитянское растение, надо сказать.

Текст: Flytothesky.ru