Возможно, в вашем одиночестве кроется немало плюсов





1. Даже если вы пребываете в отношениях, проблема от этого не исчезает

Практически каждая женщина, втайне или открыто, мечтает найти своего принца, думая, что он решит все её проблемы. Нередко уже сложившиеся отношения не так уж безоблачны и тем более не устраняют никаких проблем. Помните, что вы достаточно сильны, чтобы самостоятельно преодолеть трудности, так что не ожидайте и не рассчитывайте, что ваш партнёр сделает это за вас и для вас.

2. Возможности для романтических поступков

Быть одинокой, оказывается, не так уж и плохо, ведь у вас есть немало возможностей для романтических действий и поступков. А ещё одинокая жизнь означает жизнь самостоятельную и открытую для возможностей, шансов и случаев, касающихся учёбы, работы и путешествий. Кстати, вы вполне можете встретить своего мужчину в любое время и в любом месте, причём очень неожиданно.

3. Женщины вам завидуют

Если вам не нравится быть одной, помните, что другие женщины, возможно, завидуют вам и вашей свободе, которой у них попросту нет. Они не могут делать то, что хотят и когда хотят. А вы можете! И ещё: даже если лично ваши отношения не так уж плохи и безнадёжны, всё равно наступает момент, когда вам хочется немного одиночества.

4. Берите инициативу на себя

Если вы изо всех сил всё же хотите найти свою пару, тогда делайте что-нибудь в этом направлении. В первую очередь, выйдите из дома! Вы никогда и никого не встретите, сидя у себя в комнате перед телевизором или компьютером. Люди часто встречают свои половинки тогда, когда меньше всего этого ожидают.

5. Свобода

Быть одинокой женщиной означает полную свободу действий. Независимо от того, насколько вы счастливы в отношениях, вы, тем не менее, принимаете во внимание мнение своего избранника: в жизни, учёбе и карьере. Если вы свободны, то можете поменять работу, заняться образованием, переехать в иной город или даже страну хотя бы потому, что этого хотите вы.

6. Готовы ли вы к каким-либо отношениям?

Спросите себя, действительно ли вы готовы вступить в какие-либо серьёзные отношения? А вдруг сейчас не самый лучший период для поисков бойфренда? Или, возможно, вы ещё не оправились от прошлых отношений? Вам не нравится быть одной, и это так. Просто рассудите трезво: не исключено, что одиночество – это ваш идеальный выбор на данный момент.

Текст: Flytothesky.ru