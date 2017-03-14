Просто представьте себе, каково это – жить на краю света, когда в радиусе нескольких сотен километров нет никого? Было бы вам комфортно жить в такой относительной изоляции? А ведь в мире есть небольшие города и поселения, которые давно привыкли к подобному уединению.

1. Супай, штат Аризона

Вы наверняка не ожидали, что в США окажется хоть один из самых изолированных городов мира? Супай (200 жителей) расположен так глубоко в Гранд-Каньоне, что единственный к нему доступ или на вертолете, или пешком, или на ослике. Даже почта США доставляет посылки и письма туда именно на мулах, а ближайший продуктовый магазин находится в 190 км. За последние 800 лет в Супай проживают индейцы хавасупай, которые считают своим долгом защищать и сохранять невероятный ландшафт, флору и фауну Гранд-Каньона.

2. Алерт, Канада

Единственное, что есть в самом северном поселении Алерт – это метеостанция, лаборатория, аэропорт и система получения разведывательных данных для канадских военных, которые и составляют основное население. Несмотря на дикий холод и долгие темные ночи, в Алерте довольно уютно. Военному персоналу разрешено проживать там только по полгода из-за сильных морозов и возможного наступления северной депрессии.

3. Грин Бэнк, штат Западная Вирджиния

Причина, по которой городок Грин Бэнк настолько изолирован, не имеет ничего общего с расстоянием или отсутствием дорог – дело в том, что тут законодательно запрещены мобильные телефоны и Интернет. В городе расположен крупнейший в мире параболический радиотелескоп, с помощью которого ученые ловят сигналы из космоса, следовательно, для полноценной работы здесь пришлось запретить все прочие сигналы средств связи.

4. Оймякон, Россия

Оймякон в Якутии – это не просто один из самых изолированных городов мира, он также один из самых холодных. В зимние месяцы погода становится настолько плохой, что попасть в город практически невозможно, а температура может снижаться до -50 градусов. Тем не менее, в Оймяконе проживает около 400 человек. Слово «оймякон», кстати, означает «незамерзшая вода», поскольку здесь находится свой собственный термальный источник.

5. Икитос, Перу

Икитос – город крупный с населением в почти полмиллиона человек, однако единственный способ добраться туда – совершить недельную прогулку на лодке по Амазонке или долететь на самолете. Это старое поселение когда-то было своего рода тропическим оазисом для кочевых групп, пока оно не начало разрастаться в город с уже осевшими там жителями.

6. Калаупапа, Гавайи

Калаупапа – бывшая колония для больных лепрой, но с тех пор жители так и живут изолированно на этом махоньком острове Гавайев. По состоянию на 2015 год там насчитывалось 16 человек, все бывшие пациенты, причем самым молодым был 73-летний житель. Они настолько привыкли к этому месту, что больше не захотели воссоединяться с обществом. Помимо 16 официальных жителей здесь также находится около сотни государственных служащих. Добраться же на остров можно только на самолете.

7. Эдинбург семи морей, Тристан-да-Кунья

Маленькое поселение со столь необычным названием насчитывает около 300 жителей. Когда-то это была военная база времен Второй мировой войны, и добраться туда можно по воде за неделю из Южной Африки. Местные жители, а их там всего семь фамилий, регулярно отказывают всем аутсайдерам покупать землю на острове, стремясь сохранить свой Эдинбург максимально аутентичным.

8. Иттоккортоормиит, Гренландия

Как можно жить в Ittoqqortoormiit, если его название произнести невозможно? Тем не менее, здесь проживает около 450 человек, и сам город когда-то назывался Скорсбисунн, что на самом деле выговаривается немного проще. Попасть туда можно официально дважды в неделю на самолете, либо на вертолете или лодке, если повезет. Весь город состоит из ярких деревянных домов и выглядит, если честно, очень мило.

9. Питкэрн, южная часть Тихого океана

У островов Питкэрн есть своя история. Первыми поселенцами были бунтовщики с британского судна «Баунти» (1789), которые решили осесть на островах вместе с привезенными ими таитянками. Нынче там проживает около 50 человек, в основном потомки тех самых мятежников. Даже сейчас добраться до острова – это проблема, хотя туристы все же любят заглядывать в этот то ли райский уголок, то ли обитель разврата.

10. Вилья-лас-Эстрельяс, Антарктида

Это маленькая чилийская деревня была основана в 1894 году в Антарктиде, и сейчас она насчитывает около 200 человек. Изоляция, экстремальные температуры и малокомфортные условия, которые заставили бы любого человека содрогнуться, для них норма. Поселение, по сути, начиналось как эксперимент, который более-менее удался. У местных жителей мощное чувство общности, нет преступности и нет необходимости запирать свои двери.

Текст: Flytothesky.ru