Планирование беременности – очень ответственный и одновременно захватывающий процесс. Столько мелочей нужно учесть, столько условий выдержать будущим родителям. И вот, здоровье в порядке, сексуальная жизнь на подъеме, а предательские (в этом случае) «критические» дни наступают ровно в срок. Когда такая ситуация, несмотря на все усилия, повторяется, гинекологи могут предположить несозревание яйцеклетки или иные, не поддающиеся современному медицинскому анализу, причины. Психологи и психотерапевты разглядели в такой ситуации свой диагноз – психологическое бесплодие.





В таком случае причины, по которым тело не хочет выполнять записанную в генах функцию продолжения рода, нужно искать «в мозгах» — сознании и подсознании человека. А таковых причин может быть множество. К примеру, детская психологическая травма. Будучи ребенком, девочка услышала страшную историю о тяжелой беременности и болезненных родах. Тогда, давным-давно, страх перед подобной ситуацией, отложился у нее в подсознании. Девочка выросла, впечатление осталось. И вот, когда она сама уже готова стать матерью, ее подсознание вдруг включается в процесс и заставляет тело подчиняться не желанию, а ее давнишнему страху.

Такая же цепочка событий может развиваться и у людей, на которых возлагалась ответственная функция воспитания младших братьев и сестер; у девушек или парней, родители которых были, например, любителями выпить. Большое количество таких травмирующих факторов в детстве может стать причиной того, что в зрелом возрасте возникнут проблемы.

Причинами бесплодия неясного генеза могут быть и установки, и приоритеты, по которым родители воспитывали детей. Необходимость хорошо учиться и сопутствующие этому ограничения, религиозные взгляды, неприятие ранней беременности могут выливаться в страх перед беременностью незапланированной, который, в свою очередь, способен помешать сбыться уже желанному чуду. На взрослеющие сознание и подсознание ребенка очень сильно влияет поведение родителей. Девушка, знающая, что ее мать многим пожертвовала ради того, чтобы дочь появилась на свет, будет подсознательно бояться подобной ответственности для себя.

Среди факторов, формирующих психологическое бесплодие, оказываются и уже «взрослые» проблемы. Например, потеря психологического комфорта в семье. Порой чувства супругов остывают достаточно быстро, и тогда на будущую беременность возлагаются надежды по восстановлению мира. Вот и становится она основной целью существования брака. А это уже не что иное, как стресс, который легко может привести к тому, что чудо не произойдет.

Чисто психологической проблемой можно считать «зацикленность» на планировании беременности. Постоянные измерения базальной температуры, подсчет фертильных дней, тесты на овуляцию очень хорошо помогают определить женские циклы. Но порой, когда беременность не наступает ни в первый, ни в третий месяц, может возникнуть психологическая зависимость от всего процесса планирования. И уже он, а не, собственно, беременность, становится целью. В таком случае стресс только накапливается у обоих партнеров, что может иметь весьма печальные последствия.

Иногда женщина может подсознательно сопротивляться возможной боли, физической или моральной. Подобный страх может развиться после замершей беременности или выкидыша и не пройти с течением времени.

Еще одну группу причин психологического бесплодия можно условно назвать социальной. К примеру, боязнь общественного мнения (порицания слишком молодого или, наоборот, зрелого возраста матери), страх потерять социальный статус, боязнь потерять работу или достаток, любовь и уважение.

Что же делать женщинам и мужчинам, столкнувшимся с подобной проблемой?

Во-первых, не замыкаться в себе и своей проблеме. Стоит поговорить с кем-то, если есть возможность – посетить психолога, если нет, переключиться на другое, не касающееся больной темы дело.

Во-вторых, можно и нужно посмотреть на ситуацию со стороны, откровенно для себя самой определить, зачем нужен ребенок. Действенный способ — оставить список всех негативных факторов (уже два года не получается забеременеть, маленькая квартира, зрелый возраст), изменить их на положительные (за два года сделан ремонт, квартира тихая и светлая, возраст означает опыт). Порой уже осознание того, в чем кроется проблема, способно все решить.

Текст: Flytothesky.ru