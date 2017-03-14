В разговорах с непосредственным руководителем желательно избегать фраз, которые указывают на отсутствие такта, недостаток способностей, опыта или уважения к работодателям. Важно, чтобы начальник не смог усомниться в том, что работник способен справиться с абсолютно любым заданием.





Я не умею

Если вам поручили выполнить задачу, которая не входит в ваши профессиональные обязанности, то лучше научиться этому, нежели сказать, что не умеете. Но вы обязательно должны озвучить руководителю, что ранее вам еще не приходилось сталкиваться с заданиями такого рода, поэтому, возможно, что вам понадобится на выполнение ответственного поручения немного больше времени.

Эта задача невыполнима

Если вы чувствуете, что задача, которую ставит перед вами руководитель, практически невыполнима, то осторожно спросите у него, как он сам представляет ее выполнение. Может быть, после подробных объяснений вам не будет казаться, что все так сложно.

Если же шеф в течение длительного времени объяснял вам тонкости нового проекта, а вы все равно до конца не поняли его сути, то не испытывайте терпение начальника, хватайтесь за моменты, которые вам понятны. То есть, начинайте задавать вопросы именно отсюда.

Это не входит в мои обязанности

Никогда не говорите, что задание, данное шефом, не входит в ваши рабочие обязанности. Но и не давайте манипулировать вами, пользуясь служебным положением. Если случай единичный, то не отказывайтесь, иначе разозлите босса. Работу нужно выполнять в срок, а если вы не успели завершить проект, то не ищите глупых отговорок, ведь ваши личные неприятности никак не касаются вашего шефа, которому нужен конечный результат.

В других компаниях делается по-другому

Иногда работники офисов и других организаций расплачиваются не только за недостаток способностей, но и за недостаток уважения и такта. Никогда не говорите шефу, что на вашем прежнем месте работы что-то делалось не так. Не указывайте, как это делается в других, более солидных и крупных компаниях.

Я уволюсь

Как бы вы не были уверены в своём уникальном профессионализме, помните, незаменимых сотрудников не существует. А фраза «я уволюсь» позволит начальнику судить о вас, как о ненадёжном работнике. Маловероятно, что после столь громкого заявления вам удастся добиться повышения или перевода на более ответственную должность.

Текст: Flytothesky.ru