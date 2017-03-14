Руки могут многое рассказать о характере человека, его пристрастиях и наклонностях. А о чем же говорит разная форма ногтей?





Ногти круглой формы

Наличие у человека ногтей в форме круга или овала говорит о том, что он подвержен эмоциональным всплескам и не лишен сентиментальности. По натуре это добрые люди, не терпящие жестокости и любых ее проявлений. По этой причине они являются хорошими миротворцами. Создав свои правила, они не любят отходить в сторону от них. Такие люди очень сильны в вере в свои идеалы.

Ногти остроконечной формы

Такая форма свойственна людям творческих профессий: музыкантам, скульпторам, модельерам, художникам. Это свободолюбивые личности, мечтатели и немного бунтари, имеющие необычное мышление, с восторгом относящиеся к окружающему миру. Страсть и нетерпеливость, впечатлительность и ранимость характерна людям с такой формой ногтей. Любимому делу или человеку отдают себя с легкостью и быстротой. Приоритетом для них являются духовные ценности, которые они ставят превыше всего.

Ногти прямоугольной формы

Люди с такой формой обладают повышенной работоспособностью, стремятся доводить дело до конца, они добры, отзывчивы и несколько наивны. Их доверчивость иногда им мешает: недобрые люди пользуются их качеством им во вред. Это люди-оптимисты, идеализирующие других и окружающий мир. Обладая неплохими волевыми качествами, они сами добиваются всего, чего хотят, не нуждаясь в помощи извне.

Ногти квадратной формы

Это очень разумные и рациональные люди, живущие по законам разума, а не сердца. Благодаря этому из них получаются хорошие лидеры. Это личности, наделенные настойчивостью и решительностью, любознательностью и остроумием, смелостью и независимостью. Они очень любят порядок во всем и с философской легкостью относятся к неудачам. Несмотря на наличие внешних положительных качеств, внутренний мир у этих людей противоречив, и в душе происходит постоянная борьба. Являясь дельными советчиками для других, помочь себе они не в состоянии.

Длина ногтей также может многое рассказать о человеке.

Длинные ногти свойственны сильным личностям, лидерам, с которыми спорить нет смысла.

Короткие ногти у женщин недоверчивых, любознательных и упрямых, постоянно в чем-то сомневающихся, не прислушивающихся к чужим советам.

Средняя длина ногтей свойственна доброй и ласковой женщине, умеющей жить по чужим правилам.

Цвет лака также может кое-что сказать о его обладательнице.

Эмоциональные, чувственные и творческие женщины украсят свои длинные ногти рисунками или камнями.

Прозрачные, нейтральные цвета говорят о спокойствии и счастье женщины.

Наличие классического френча на ногтях средней длины говорит о мягкости характера женщины. Такие дамы живут разумом, не полагаясь на чувства, также они привыкли добиваться своей цели.

Неброский и аккуратный цвет лака говорит о том, что его обладательница – женщина спокойная, уверенная в себе, предпочитающая сюрпризам прогнозируемые ситуации.

Зависимые от чужого мнения или неуверенные в себе женщины лаком не пользуются совсем.

Текст: Flytothesky.ru