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Очень шустрый лось состязается со сноубордистами

15.03.2017 13:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ошеломленная сноубордистка сняла потрясающее видео

Вы когда-нибудь смотрели сноубординг в стиле X-Games, где камера плавно следует за своим объектом вниз по склону. А теперь представьте себе не сноубордиста, а лося. Да, обыкновенного лося.

Чери Лютер и Эми Луфа преспокойно катались на сноуборде на горнолыжном курорте Брекенридж в штате Колорадо, и вот что они увидели, а точнее Чери даже успела запечатлеть этого четырехкопытного суперспортсмена на видео.

«Я оглянулась, чтобы проверить, что Эми все еще позади меня и не отстала по пути, но вместо неё я увидела лося», – написала Чери в Instagram. Девушка решила, что будет безопаснее продолжать движение, не останавливаясь, и сделала видео прямо на ходу.

Если с утра вас одолела лень и апатия, сделанное Чери видео вас взбодрит: лось – животное быстрое и мощное, он шустро передвигается по снегу, потому просто представьте себе, что лось бежит позади вас. Чери пишет в Instagram: «Я до сих пор ощущаю прилив адреналина».Очень шустрый лось состязается со сноубордистами

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ошеломленная сноубордистка сняла потрясающее видео   That time a #moose chased @shamey08 and I down the run #breckenridge #snowboarding #homesweethome @bestofbreck #mooseontheloose Публикация от Cheri (@cherbearox) Мар 10 2017 в 8:59...

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