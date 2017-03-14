



1. Выглядите прилично. Нужно понимать, что первое впечатление от вашего внешнего вида очень важно. В зависимости от того какой у вас вид водитель примет решение – остановиться или ехать дальше. Поэтому каждый раз выходя на дорогу, оцените свой внешний вид. Так, девушкам не стоит выглядеть вызывающе, короткие шорты, топики будут лишними, кричащий внешний вид не является в этом деле хорошим помощником.

2. Девушкам лучше ехать с напарником. Следует понимать, что в путешествии автостопом всегда присутствует определённый процент риска. Конечно, если девушка путешествует одна, то у неё намного больше шансов, что по её требованию остановится автомобиль. Но при этом есть вероятность того, что одинокая девушка может спровоцировать возникновение неприятной ситуации. Именно поэтому лучше путешествовать с напарником, уже только факт его наличия будет отпугивать не совсем порядочных водителей.

3. Планируйте маршрут поездки. С момента появления в голове желания начать путешествовать автостопом, необходимо составить маршрут поездки. Предварительно проработанный маршрут автоматически уменьшает количество разнообразных трудностей.

4. Сразу сообщите о бесплатном проезде. Очень важно сообщить водителю о том, что вы хотите ехать бесплатно. В этом деле главным аргументом может быть утверждение, что у вас нет, и не будет денег. Дополнить этот факт лучше «отмазкой» о том, что вы являетесь студентом, обычно это многие понимают. Таким образом, в путешествии автостопом вы сразу поставите все точки над i.

5. Во время путешествия разговаривайте. Существует стереотип, что путешествие автостопом это своеобразная «халява», но это не так. Каждый водитель, который согласился подвести человека бесплатно, может получить другую, альтернативную оплату. Например, интересное знакомство, разговор, вообще, довольно часто люди подвозят других, чтобы им не было скучно за рулём.

6. Уважайте водителя. Усевшись в чужой автомобиль необходимо придерживаться определённых правил. Вести себя необходимо прилично, если у вас возникло желание курить, делать в салоне это можно, только если водитель сам закурит. Если вас попросили пристегнуть ремень безопасности – обязательно сделайте это, не обсуждайте манеру вождения хозяина авто, его действия на дороге. Одним словом, ведите себя так, чтобы вас не высадили через 10 минут после того, как подобрали на дороге.

7. Выбирайте место правильно. Вообще, путешествие автостопом начинайте за пределами города, так как в черте города вы сможете поймать исключительно автомобиль такси. Выбирая место, где вы будете останавливать машины, обращайте внимание на то, будет ли водителю удобно здесь останавливаться, не будет ли он при этом нарушать правил дорожного движения. Например, в большинстве стран Европы автомобили останавливать на автобанах запрещено.

8. Не стоит критиковать музыкальные вкусы водителя. Очень важный совет – не стоит цепляться к водителю и поддавать критике его музыкальные вкусы, или просить сменить его музыкальный репертуар. Следует смириться с тем, что у разных людей бывают разными музыкальные пристрастия. Поймите одно – в автомобиле у вас статус гостя, поэтому приоритетными является вкусы владельца машины.

9. Соблюдайте табу. Не стоит во время путешествия автостопом задевать в разговорах определённые темы, которые могут стать причинами конфликта. К таким причинам относятся темы денег, религии, политики. Можно эти темы обсуждать, но на их почве спорить не стоит. Довольно часто сами водители просто хотят поговорить, поэтому их лучше послушать.

10. Будьте в хорошем настроении. Путешествовать автостопом не всегда простое дело, но, несмотря на это старайтесь всегда быть в хорошем настроении. Бывают моменты, когда ждать транспорта приходится длительное время, поэтому запасайтесь терпением.

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