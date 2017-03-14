Каждый человек желает построить со своей второй половиной идеальные отношения . Но иногда в погоне за внешним благополучием не хватает умения или, чаще всего, желания посмотреть на ситуацию объективно, перестать себя обманывать и тешиться напрасными иллюзиями. Большинство изданий дают советы и рекомендации, как правильно выстраивать отношения с любимым человеком, но так редко можно найти информацию о признаках того, что совместная жизнь зашла в тупик и не имеет дальнейшего продолжения в перспективе. Существует 5 признаков того, что пора уходить.





1. Нет желания возвращаться домой.

Мысль о совместном времяпрепровождении приводит в уныние или даже пугает, а ведь еще совсем недавно каждая минута в присутствии любимого человека приводила в восторг. Возлюбленный разочаровал , больше не вызывает уважения и привязанности, потому что перестал соответствовать идеальному образу, нарисованному в голове на более ранних стадиях отношений.

2. Хочется заниматься саморазрушением.

Имеется в виду все, что может повлиять на психическое и физическое состояние организма: курение, употребление алкоголя или даже наркотиков, беспокойство или гнев, резкая неприязнь к себе самому, отсутствие аппетита, бессонница и другие факторы. Применяя такую модель поведения в обществе партнера и ведя себя по-другому в одиночестве, стоит принять решение об окончании отношений.

3. Любовь — это больше не радость.

Раньше она вызывала массу положительных эмоций: удовольствие, расслабление, счастье. А теперь, наряду с нервозностью, появились неизведанные ранее чувства постоянного беспокойства, страха, душевных терзаний, глубокой тоски и безысходности. Депрессия — постоянный спутник. А ведь все должно быть совсем не так в счастливой паре.

4. Больше нет долгосрочных целей.

Появляется вера в то, что все наладится как-то само по себе, достаточно лишь устранить всего пару препятствий: немного похудеть, дать детям образование, а еще муж вот-вот найдет высокооплачиваемую работу. К сожалению, в реальной жизни не все так просто. Проблемы и испытания появляются на протяжении всей жизни, и решить их одномоментно, переступив какую-то определенную черту, не получится. Все не наладится в один миг. Только упорство и воля помогут двигаться дальше , преодолевая препятствия.

5. Одиночество стало нравиться больше, чем общество партнера.

Это явный сигнал конца отношений . Если с любимым человеком становится некомфортно, а нахождение наедине с самим собой приносит гораздо больше приятных ощущений, следует серьезно задуматься о совместном будущем. Скорее всего, его не будет.

Текст: Flytothesky.ru