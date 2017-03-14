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5 «звоночков», сигналящих о том, что отношения пора заканчивать
15.03.2017 17:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждый человек желает построить со своей второй половиной идеальные
1. Нет желания возвращаться домой.
Мысль о совместном времяпрепровождении приводит в уныние или даже пугает, а ведь еще совсем недавно каждая минута в присутствии любимого человека приводила в восторг. Возлюбленный
2. Хочется заниматься саморазрушением.
Имеется в виду все, что может повлиять на психическое и физическое состояние организма: курение, употребление алкоголя или даже наркотиков, беспокойство или гнев, резкая неприязнь к себе самому, отсутствие аппетита, бессонница и другие факторы. Применяя такую
3. Любовь — это больше не радость.
Раньше она вызывала массу положительных эмоций: удовольствие, расслабление, счастье. А теперь, наряду с нервозностью, появились неизведанные ранее чувства постоянного беспокойства, страха, душевных терзаний, глубокой тоски и безысходности.
4. Больше нет долгосрочных целей.
Появляется вера в то, что все наладится как-то само по себе, достаточно лишь устранить всего пару препятствий: немного похудеть, дать детям образование, а еще муж вот-вот найдет высокооплачиваемую работу. К сожалению, в реальной жизни не все так просто. Проблемы и испытания появляются на протяжении всей жизни, и решить их одномоментно, переступив какую-то определенную черту, не получится. Все не наладится в один миг. Только упорство и воля помогут
5. Одиночество стало нравиться больше, чем общество партнера.
Это явный сигнал
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Каждый человек желает построить со своей второй половиной идеальные отношения. Но иногда в погоне за внешним благополучием не хватает умения или, чаще всего,...
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