Наверняка вам приходилось испытывать чувство смущения на людях, а иногда, возможно, над вами даже хихикали из-за какого-то конфуза. Скорее всего, у всех нас есть такой опыт, и это нормально – вам тоже стоит над этим опытом посмеяться.





1. Умение смеяться над собой означает принимать себя настоящего

Большинство из нас испытывает чувство неуверенности или досады из-за прошлых неудач. Однако нет ничего ужасного в том, чтобы быть несовершенным – это наши недостатки, которые делают нас людьми. При этом вы должны перестать старательно убеждать других в своей ценности или усиленно создавать себе идеальный образ. Важно то, что вы честны с самим собой о том, кто вы есть, и принимаете себя реального и настоящего, несмотря на ваши минусы. Самопринятие является ключом к уверенности в себе, а когда вы уверены, то запросто можете над собой и пошутить, и посмеяться.

2. Немного скептицизма к самому себе на самом деле помогает повысить уверенность

Люди, умеющие смеяться над собой, обычно являются оптимистами, а у оптимистов больше шансов преуспеть в жизни. Признание своих промахов в шутливой форме помогает воспрянуть духом в случае возникновения проблем или при замешательстве и смущении. Что еще более важно, мы четко осознаем свои слабые стороны и понимаем, что нужно улучшить. Умение пошутить над собственными ошибками означает, что вы уже делаете работу над ними. Это то самое качество, которое дает силы справляться со стрессовыми ситуациями и способствует душевному равновесию. Кстати, уверенный и уравновешенный человек всегда располагает к себе.

3. Когда вы смеетесь над собой, вы будете нравится людям своей естественностью

Насмешки на другими людьми могут вызвать обиду или непонимание, а вот добродушное подтрунивание над самим собой обычно заставляет их улыбаться. Не переживайте, что так вы потеряете их уважение. На самом деле, люди действительно ценят вашу смелость и самокритику. Смеясь над собой, вы показываете им, что объективно относитесь к своему несовершенству, потому вы выглядите мило и естественно, а не капризно и уныло. Не стоит все время воспринимать себя всерьез, просто побольше шутите в свой адрес.

4. Попробуйте посмеяться над своим прошлым опытом – там вы сможете найти немало материала для хороших шуток

Научиться смеяться над собой не всегда легко, но вы можете начать с воспоминаний о каком-либо прошлом опыте и ваших промахах. Попытайтесь лучше понять себя, подумайте о том, что доставляет вам дискомфорт. Вспомните о допущенных ошибках: например, вы забыли о назначенной встрече или испортили важный документ. Вместо того чтобы критиковать себя за невнимательность и несобранность, взгляните на ошибки позитивно. Подумайте о некоторых мелких деталях такого опыта, которые сейчас уже могут вызвать улыбку. Просто помните: человеку свойственно ошибаться. Скажите себе, что вы идеально несовершенный человек, и примите себя таким. Научитесь смеяться над собой, и вы станете гораздо спокойнее и счастливее.

Текст: Flytothesky.ru