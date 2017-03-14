Сахар вреден. Этот факт известен, пожалуй, всем, кто в какой-либо степени следит или пытается следить за своим здоровьем. Некоторые люди очень хотят, но не могут избавиться от непреодолимого желания съесть что-то сладкое и видят в этой привычке настоящую проблему. Оказывается, соблюдая 6 перечисленных ниже простых правил, можно притупить в себе сахарную зависимость всего за 10 дней.





1. Пейте воду.

Сладкая газированная вода, соки и нектары, которые массово представлены в магазинах, содержат огромное количество сахара и, соответственно, калорий. Ничего хорошего при употреблении этих жидкостей организм не получает. Вес увеличивается, а концентрация сахара в крови растет. Чистая питьевая или минеральная вода прекрасно утоляют жажду, очищают организм и не приводят к лишнему весу.

2. Белковая пища и овощи должны стать обязательными блюдами каждого дня.

Нежирное куриное мясо, яйца, рыба, конечно, не влияют на уровень сахара в крови, но насыщают человека энергией на длительное время и позволяют ему дольше чувствовать себя сытым.

Овощи являются регуляторами количества сахара в крови, поэтому их употребление обязательно. Исключение составляет картофель и все блюда из него. Другие овощи (томаты, кабачки, капуста и иные), а также зелень, необходимы и важны для правильного функционирования пищеварительной системы человека. Овощи несут в себе углеводы, которые организм перерабатывает в энергию.

3. Нельзя исключать жиры.

В погоне за красивым телом и здоровьем люди часто заблуждаются и пытаются полностью исключить употребление жирной пищи. Оказывается, жиры выполняют функцию регулятора сахара в крови, приносят чувство насыщения и имеют другие полезные свойства. Важно уметь понимать, какие жиросодержащие продукты полезны, а какие вредны. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, орехах, оливковом масле, принесут только пользу при их регулярном употреблении.

4. Помните о вероятных форс-мажорах.

Иногда в повседневной жизни возникают ситуации, когда совсем некогда или негде поесть. И тогда люди делают большую ошибку: покупают первую попавшуюся еду, которая находится в зоне доступности (чипсы, печенье, бургеры и другие вредные продукты). Следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы не случалось подобных вещей, и иметь при себе небольшой контейнер с пищей для таких непредвиденных перекусов. Это могут быть орехи и сухофрукты, вяленое мясо, галеты или хлебцы, естественно, с относительно долгим сроком хранения.

5. Справляйтесь со стрессом при помощи дыхания.

Если организм находится в стрессовой ситуации, зачастую появляется непреодолимое желание съесть что-либо сладкое. При возникновении сильных переживаний увеличивается концентрация гормона кортизола, и с ним может справиться дыхательная гимнастика. Достаточно глубоко вдохнуть 5-7 раз перед каждым приемом пищи, и результат не заставит себя ждать.

6. Улучшите качество сна.

Недостаток сна (менее 8 часов) приводит к дефициту энергии в организме, и человек начинает восполнять ее поеданием сладкого. Людей, которые мало спят, обычно непреодолимо тянет к сахаросодержащим продуктам.

Текст: Flytothesky.ru