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10 скрытых ворот в подземный мир

15.03.2017 20:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мировое турне по тайным воротам в ад

Аид. Нарака. Геенна. Шибальба. Практически у каждой религии есть обозначение подземного мира – места, куда попадают души грешников. Где же могут находиться предполагаемые входы в преисподнюю, начиная от пещер майя и заканчивая японскими болотами? Кто рискнет открыть адский портал?

1. Пещеры мыса Матапан (полуостров Мани, Греция)

10 скрытых ворот в подземный мир

Пещеры мыса Матапан расположены в самой южной точкt Греции и открываются на уровне моря, ведя внутрь в скалу под мысом. Прямо над входом наверху находятся руины спартанского храма. Когда Орфей отправился в Аид, чтобы спасти Эвридику, он якобы пошел туда через «черный ход», именно через пещеру на мысе Матапан в обход лодочника Харона.

2. Хекла (Исландия)

10 скрытых ворот в подземный мир

Внушительный стратовулкан Хекла находится в южных горах Исландии; это яма с огненной лавой, которую в средние века странствующие монахи ассоциировали с геенной и «вечной тюрьмой Иуды». В рукописях того времени даже сохранились свидетельства о том, как возле кратера кружат огромные птицы, считавшиеся душами проклятых, а в местном фольклоре по-прежнему присутствуют рассказы о ведьмах, собирающихся на вершине Хеклы на Пасху.

3. Город духов Фэнду (Чунцин, Китай)

10 скрытых ворот в подземный мир

В самом сердце Китая есть еще одни врата ада – город духов, тесно связанный с Наракой (преисподней в китайской мифологии). Это 2000-летнее поселение времен династии Хань расположено на холме Мин в северной части реки Янцзы. Фэнду славится своей изумительной архитектурой, а его улицы и площади заполнены статуями призраков и демонов, напоминающие о наказаниях, которые ждут нечестивых в следующей жизни.

4. Лакус Курций (Рим, Италия)

10 скрытых ворот в подземный мир

В центре римского Форума находится маленький каменный колодец Лакус Курций (озеро Курция), который по легенде и был входом в подземный мир. Историк Ливий писал о том, что оракул предсказал падение Рима, если город не пожертвует чем-то для него дорогим, а для принятия этой жертвы в центре Форума разверзлась пропасть. Тогда римский солдат Марк Курций в полном военном облачении вместе с лошадью спустился туда; пропасть закрылась и Рим был спасен.

5. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь (гора Тапир, Белиз)

10 скрытых ворот в подземный мир

По мнению майя, эта пещерная сеть была входом в их подземный мир Шибальбу. Название Актун-Туничиль-Мукналь переводится как «пещера хрустального гроба», а древние легенды майя описывают реки крови и полчища скорпионов, исходящих оттуда по воле богов смерти. В пещерах были обнаружены остатки керамики и человеческие останки, например, кальцинированный скелет юной девушки, принесенной в жертву богам Шибальбы.

6. Врата Плутона (Денизли, Турция)

10 скрытых ворот в подземный мир

В 2013 году были обнаружены остатки древнего храма Плутона, стоящего на термальном источнике и когда-то считавшемся воротами в ад. Этот храм, кстати, исчез из исторических летописей примерно в 6 веке. Из-под строения вырываются токсичные пары, которые во времена античности наверняка отправляли жрецов Плутона в галлюциногенное состояние. Даже сейчас ядовитые испарения убивают слишком близко пролетающих птиц.

7. Чистилище святого Патрика (Лох-Дерг, Ирландия)

10 скрытых ворот в подземный мир

Это небольшой монастырь 15 века на острове Стейшн посреди озера Лох-Дерг. Согласно легенде, здесь был сам святой Патрик, и когда он находился в пещере, Иисус послал ему видения мучений ада. Пещеру стали воспринимать как ворота в преисподнюю, потому рядом и был выстроен монастырь, чтобы монахи молитвами блокировали адское отверстие. Сама же пещера была запечатана еще в 1632 году.

8. Чиноике Дзигоку (Беппу, Япония)

10 скрытых ворот в подземный мир

Местные адские врата имеют вид бассейна с пузырящейся кроваво-красной водой. Фактически это один из термальных источников, тем не менее, именно Чиноике Дзигоку («кровавый адский пруд») не повезло, ведь его цвет обусловлен естественными месторождениями оксида железа. Буддисты ассоциировали бассейн с адовым отверстием, тем более, что температура воды в нем достигает 78 градусов по Цельсию.

9. Семь врат ада (Хеллам, штат Пенсильвания)

10 скрытых ворот в подземный мир

Хеллам – по всем параметрам приятный, дружелюбный и ничем не примечательный город, если бы не слухи о существовании адовых ворот в соседнем лесу. Один из наиболее известных мифов связывает их с приютом для сумасшедших, который сгорел дотла в 19 веке вместе с пациентами. В итоге появилась легенда, рассказывающая о семи вратах в ад, которые стоят вдоль дороги и ведут в лес.

10. Пещера Сивиллы (Неаполь, Италия)

10 скрытых ворот в подземный мир

Это самый старый дьявольский портал, хорошо известный древним римлянам и впервые упомянутый более 2000 лет назад. В своей «Энеиде» Вергилий описывает пещеру с сотнями входов, ведущих глубоко под землю до самого подземного мира, и находилась она в греческом поселении Куме неподалеку от современного Неаполя. Здесь Эней встретил 700-летнюю прорицательницу, показавшую ему путь через пещеру в ад. В 1932 году археолог Амедео Майюри обнаружил этот вход в подземный мир, и теперь пещеру Сивиллы могут посетить и туристы.10 скрытых ворот в подземный мир

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мировое турне по тайным воротам в ад Аид. Нарака. Геенна. Шибальба. Практически у каждой религии есть обозначение подземного мира – места, куда попадают души...

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