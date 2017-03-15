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10 психологических фильмов, на которые не жалко потраченного времени
15.03.2017 21:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы устали от однообразных фильмов со слабенькими сюжетами, которые в наше время можно встретить на каждом шагу, то вам обязательно стоит обратить внимание на эту подборку психологических картин. Они способны заставить вас задуматься и взглянуть на мир другими глазами.
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Если вы устали от однообразных фильмов со слабенькими сюжетами, которые в наше время можно встретить на каждом шагу, то вам обязательно стоит обратить внимание на...
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