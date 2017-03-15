МИНСК, 16 мар — Sputnik. С введением пятидневного безвизового режима для восьмидесяти стран мира, вопрос " как привлечь в Беларусь туриста", стал особенно актуальным. В течение двух недель Sputnik собирал советы иностранцев. Помогал Sputnik американец Джейсон Джонс, который живет в нашей стране. На этот раз корреспонденты агентства решили побеседовать с белорусами, которые уехали жить за рубеж и могут обобщить свой опыт путешествий и готовы предложить соотечественникам свои рецепты превращения Беларуси в желанное направление для путешествий.



© Sputnik / Виктор Толочко Сто идей: отведи иностранца в оперу и помоги разобраться на остановке

Фортепиано под открытым небом

Белоруска Татьяна сейчас проживает в США. Недавно она переехала в американский Денвер и теперь, изучая город, старается брать на заметку особенно удачные городские решения, которые можно использовать в Беларуси.

"На главной улице Денвера очень много кафе, магазинчиков и сувенирных лавок, в центре и на окраинах стены раскрашены стритартом. Он выглядит аутентично и профессионально. Интересно, что на главной улице с равными интервалами расставлены фортепиано, и каждый может, просто проходя мимо, сесть и сыграть. Такое часто можно встретить в американских и европейских городах", — рассказала Татьяна.



© Фото: личный архив Белоруска Татьяна, живущая в США, считает, что в Минске надо сделать больше удобств для пешеходов

Девушка считает, что неплохо было бы привнести в Минск и другую особенность американского города: вдоль главной улицы Денвера расставлены столики, скамеечки, и прохожие просто сидят, пьют кофе, играют в шахматы или другие настольные игры, и каждый желающий может присоединиться к игре.

"И тут нужно прояснить: центральная улица Денвера практически освобождена от транспорта, здесь много сделано для пешеходов", — рассказала Татьяна.

Недалеко от главного книжного магазина каждый день можно встретить людей, переодетых в костюмы 1950-60-х гг., которые, расположившись прямо на улице, сидят за печатными машинками. Татьяна рассказала, что каждый день на этой улице происходит что-то новое — порой, поэты громко декламируют стихи, а прохожие любят остановиться и послушать.

Улицы могут перестать быть чистыми

"Насколько я помню, в Минске не особенно хорошо развита сеть велодорожек. Во многих туристических городах велосипеды очень популярны, кое-где даже есть пункты проката, где велосипед можно взять бесплатно или за небольшие деньги. Турист просто ездит по городу и оставляет велосипед на удобной для него станции проката, которые расположены главным образом недалеко от достопримечательностей", — рассказала Татьяна. Она уверена, что такой ход был бы актуален и для Беларуси.



© Фото: Большой театр Беларуси / Михаил Нестеров Сто идей: Лондон известен мюзиклами, а Минск – балетом

В Минске девушке не хватает уличных музыкантов, особенно тех, кто играет национальную музыку или поет песни на белорусском языке. Равно как и просто людей искусства — скульпторов, художников — которые готовы творить на туристических улицах города. Не помешает и организовать еще больше концертов, выставок в центре города.

"Было бы отлично, если бы можно было продавать кукол и другие сувениры, которые можно купить в Минске и нельзя, например, в Риме. В Беларуси есть многое, чего не найти за рубежом. И это нужно с гордостью демонстрировать", — уверена собеседница Sputnik.

Показы фильмов под открытым небом центре города, в парках — все это стало бы отличным дополнением для стандартного туристического плана на день.

"Было бы хорошо, если бы инвесторы, которые приходят в Беларусь строить отели, были обязаны, например, вложиться и в небольшие деревни поблизости, например, спонсировать школы и сады. Помимо концентрации на экономике, таким образом можно было бы вкладываться и в социальную сферу, а это еще и создало бы больше рабочих мест в деревнях", — уверена Татьяна.

Она считает, что, застраивая Беларусь отелями и казино, не нужно забывать и о сохранности природы. Немаловажно и подготовить белорусов к наплыву иностранцев — внезапный туристический поток может ввести в растерянность.

"Создайте ТВ-шоу, публикуйте статьи, которые бы рассказывали о других культурах. Думаю, психологически для многих будет непросто привыкнуть к возрастающему туристическому потоку на улицах. Нужно объяснить людям, как положительно туристы повлияют на ее развитие", — считает собеседница.

Она напомнила, что с приездом туристов улицы Минска могут перестать быть такими же чистыми, потому мусорные урны стоит сделать больше, а реклама на улицах, напечатанная по-английски, должна призывать туристов с уважением относиться к нашей культуре чистоты. Кстати, она рекомендует внимательнее относиться к раздельному сбору мусора самим белорусам.

А кроме беспокойства о чистоте улиц, нужно подумать и о том, как туристы повлияют на рост уровня преступности.

"Это чудесно, что белорусы открыты для туристов и хотят встретить их с хлебом-солью. Думаю, важно напомнить туристам, что страна, в которую вы приезжаете, имеет свои традиции, правила и ограничения. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что все же в гостях", — напомнила Татьяна иностранцам.

Дешевые хостелы и удобный транспорт

Светлана также уехала из Беларуси в США, и уверена, что белорусы недостаточно хорошо артикулировали причины, по которым иностранец должен приехать в нашу страну. Взяв на себя эту задачу, она порекомендовала сделать упор на рекламу исторического наследия, в том числе — объектов, внесенных в список наследия ЮНЕСКО, рассказы о роли Беларуси во Второй Мировой войне, об агро-туризме и музеях.



© Фото: личный архив Светлана убеждена, что нам необходимо сделать упор на рекламу исторического наследия

"Нужно создать хорошую инфраструктуру — удобный транспорт, доступные отели и хостелы, рестораны и кафе, туры на английском языке, доступные поездки в другие города — Мир, Несвиж, Полоцк и подобное. И сделайте логистику более интуитивной", — порекомендовала девушка.

В это входит многое: возможность легко найти информацию о Беларуси, разобраться, как получить визу и купить страховку, зарегистрироваться, купить билет на поезд, арендовать машину, разобраться с транспортом, куда пойти на шоппинг.

С ней согласен и Никита, который живет в Испании и уверен, что нам неплохо бы поработать над развитием сферы гостеприимства, чтобы иметь возможность поддержать разговор с иностранцем на английском. Он считает, что все указатели и рекламу также стоит дублировать на английском.

"Мне кажется, стоит создать больше мест для отдыха. Беларуси не хватает недорогих хостелов и отелей более низкого класса, чем четыре-пять звезд. В Минске очевидна нехватка доступного жилья по европейским стандартам качества", — считает собеседник Sputnik.