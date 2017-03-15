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Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений

16.03.2017 11:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Выступать против несправедливости в мире можно не только с резиновыми пулями и коктейлями Молотова. Жестами любви и дружелюбия можно добиться гораздо большего.

1. Сержант Брет Барнум обнимает 12-летнего Девонте Харта на демонстрации, прошедшей после убийства Майкла Брауна сотрудником полиции. Портленд, штат Орегон, 2014 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Johnny Nguyen / www.Chambervisuals.com

2. Один из участников антиправительственного протеста протягивает солдату розу. Бангкок, Таиланд, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
AP Photo/Wason Wanichakorn

3. Движение «Сила цветов» в рамках акции протеста молодых людей, осуждающих войну во Вьетнаме. Арлингтон, штат Вирджиния, США, 1967 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
wikipedia.org

4. Общие слезы полицейских и демонстрантов. София, Болгария, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Stefan Stefanov

В ноябре 2013 года болгарские студенты и другие протестующие собрались перед парламентом, выражая желание покончить с нищетой и коррупцией. Выступления против просоциалистического правительства, называемого «Красной мафией», привели к ранениям нескольких человек.

5. Египтянка целует полицейского во время революции против правления Мубарака. Египет, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
AP Photo/Lefteris Pitarakis

В разгар Арабской весны со стремления к свержению правительства Мубарака начались несколько недель протестов и насилия среди египетских граждан. Более 2 миллионов демонстрантов заняли площадь Тахрир, постоянно вовлекаясь в столкновения с полицией и представителями группы поддержки Мубарака. Результатом этих событий стали 846 смертей. В феврале армия отказалась стрелять в демонстрантов боевыми патронами и Мубарак был вынужден уйти в отставку.

6. Молодой человек целует свою девушку во время беспорядков, устроенных хоккейными фанатами. Ванкувер, Канада, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
BeatleDaily

После того, как в 2011 году в финале Кубка Стэнли Кэнакс проиграл Бостон Брюинз, хоккейные болельщики вышли на улицы Ванкувера. В результате этого более 140 человек получили ранения, а ущерб, нанесенный городу, был оценен в 5 млн долларов.

7. Студентка, выступающая против реформ в системе образования, склоняется в поцелуе к офицеру полиции. Богота, Колумбия, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Guillermo Legaria/AFP — Getty Images

Хотя протесты против студенческих реформ 2011 года были в основном мирными, насилие все же вспыхнуло, когда небольшие группы людей начали бросать камни в полицейских. После этого полиция применила слезоточивый газ и водометы в отношении 30 тысяч протестующих.

8. Христиане защищают мусульман во время их молитвы. Революция в Каире, Египет, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

9. Немецкие офицеры спецназа сопровождают протестующих, сняв свои шлемы. Франкфурт, Германия, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

10. Протестующие помогают собаке, пострадавшей от слезоточивого газа. Стамбул, Турция, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

11. Женщина защищает раненого демонстранта, стоя перед военным бульдозером. Египет, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Mohammed Abdel Moneim/Agence France-Presse — Getty Images

12. Протестующие, одетые клоунами, развлекают охранников на саммите G20. Торонто, Канада, 2010 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Mark Keeler

13. Студент, протестующий против реформ образования, обнимает полицейского. Богота, Колумбия, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
William Fernando Martinez/AP

14. Ребенок прикасается к своему отражению во время демонстрации Ку-клукс-клана. Джорджия, США, 1992 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Todd Robertson

Маленький ребенок в наряде члена Ку-клукс-клана стал известным, когда это фото, символизирующее детскую невинность, попало в прессу. Хотя о малыше, кроме его имени (Джош), ничего не было известно, спустя 20 лет фотографу и полицейскому удалось найти и встретиться с ним.

15. Мальчик предлагает полицейскому воздушный шар в форме сердца. Бухарест, Румыния, 2012 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

В 2012 году реформы здравоохранения в Румынии вызвали массовые протесты. Они быстро приобрели довольно ожесточенные формы и привели к отставке премьер-министра.

16. Горожане защищают иранского полицейского, пострадавшего от избиения мятежниками. Тегеран, Иран, 2009 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
cryptome.org

17. Заботливые граждане предлагают чай офицерам британской полиции. Лондон, Англия, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Joel Goodman/LNP

Беспорядки со стрельбой, произошедшие в Англии, были оперативно использованы мародерами как повод для действий. Происходящим народным волнениям не хватало поддержки, в результате чего во многих случаях простые граждане и сотрудники полиции объединяли свои усилия.

18. Турецкий протестующий играет на гитаре для полиции. Турция, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
Kemal Aslan

19. Ребенок позирует для фотографии рядом с представителями Национальной гвардии во время беспорядков в Лос-Анджелесе. США, 1992 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

3 марта 1991 года афроамериканец Родни Кинг был жестоко избит офицерами полиции. 29 апреля 1992 года полицейские были оправданы судом и в результате в тот же день начались беспорядки по всему Лос-Анджелесу. Было ранено примерно две тысячи граждан, 58 человек погибло.

20. Жители Лондона объединяются, чтобы навести порядок в городе после прошедших народных волнений. Англия, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
twitter.com

21. Протестующие делятся с полицейскими печеньем. Колумбия, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

22. Представители полиции помогают женщине, пострадавшей от действия слезоточивого газа. Анкара, Турция, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

То, что началось как попытка защитить парк Гези от превращения в торговый центр, по принципу снежного кома переросло в массовые беспорядки с предъявлением к власти многих других требований. В итоге 11 человек погибли и более 8000 получили ранения.

23. Женщина защищает группу загнанных в угол офицеров полиции от разгневанных демонстрантов. Богота, Колумбия, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

Мирный протест в Боготе, призванный поддержать фермеров, стремительно приобрел черты бунта. Небольшие группы протестующих нападали на полицейских и совершали грабежи.

24. Девочка дает офицерам полиции попить воды. Босния, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

25. Молодая участница акции протеста обнимает полицейского. Лиссабон, Португалия, 2012 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

В 2012 году Португалия была вынуждена столкнуться с мерами жесткой экономии и повышением налогов, подобно Испании и Греции. Это привело к ряду протестов по всей стране.

26. Выражающие скорбь люди образуют 8-километровый живой коридор на пути от церкви до места похорон солдата. США, 2012 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

27. Протестующие в Бразилии преподносят офицеру торт на его день рождения. Бразилия, 2013 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

28. Протестующие помогают женщине на инвалидной коляске избежать поражения слезоточивым газом. Окленд, США, 2011 год.

Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений
reddit.com

Наблюдая за тем, как на всех континентах не прекращаются волнения и беспорядки, важно не забывать, что, независимо от того, какие ценности находятся под угрозой, мы все, так или иначе, остаемся в одной команде, и самая главная наша черта – человечность – никогда не должна затуманиться яростью.Человечность и любовь посреди хаоса народных волнений

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Выступать против несправедливости в мире можно не только с резиновыми пулями и коктейлями Молотова. Жестами любви и дружелюбия можно добиться гораздо...

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