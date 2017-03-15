Выступать против несправедливости в мире можно не только с резиновыми пулями и коктейлями Молотова. Жестами любви и дружелюбия можно добиться гораздо большего.

1. Сержант Брет Барнум обнимает 12-летнего Девонте Харта на демонстрации, прошедшей после убийства Майкла Брауна сотрудником полиции. Портленд, штат Орегон, 2014 год.



Johnny Nguyen / www.Chambervisuals.com

2. Один из участников антиправительственного протеста протягивает солдату розу. Бангкок, Таиланд, 2013 год.



AP Photo/Wason Wanichakorn

3. Движение «Сила цветов» в рамках акции протеста молодых людей, осуждающих войну во Вьетнаме. Арлингтон, штат Вирджиния, США, 1967 год.



wikipedia.org

4. Общие слезы полицейских и демонстрантов. София, Болгария, 2013 год.



Stefan Stefanov

В ноябре 2013 года болгарские студенты и другие протестующие собрались перед парламентом, выражая желание покончить с нищетой и коррупцией. Выступления против просоциалистического правительства, называемого «Красной мафией», привели к ранениям нескольких человек.

5. Египтянка целует полицейского во время революции против правления Мубарака. Египет, 2011 год.



AP Photo/Lefteris Pitarakis

В разгар Арабской весны со стремления к свержению правительства Мубарака начались несколько недель протестов и насилия среди египетских граждан. Более 2 миллионов демонстрантов заняли площадь Тахрир, постоянно вовлекаясь в столкновения с полицией и представителями группы поддержки Мубарака. Результатом этих событий стали 846 смертей. В феврале армия отказалась стрелять в демонстрантов боевыми патронами и Мубарак был вынужден уйти в отставку.

6. Молодой человек целует свою девушку во время беспорядков, устроенных хоккейными фанатами. Ванкувер, Канада, 2011 год.



BeatleDaily

После того, как в 2011 году в финале Кубка Стэнли Кэнакс проиграл Бостон Брюинз, хоккейные болельщики вышли на улицы Ванкувера. В результате этого более 140 человек получили ранения, а ущерб, нанесенный городу, был оценен в 5 млн долларов.

7. Студентка, выступающая против реформ в системе образования, склоняется в поцелуе к офицеру полиции. Богота, Колумбия, 2011 год.



Guillermo Legaria/AFP — Getty Images

Хотя протесты против студенческих реформ 2011 года были в основном мирными, насилие все же вспыхнуло, когда небольшие группы людей начали бросать камни в полицейских. После этого полиция применила слезоточивый газ и водометы в отношении 30 тысяч протестующих.

8. Христиане защищают мусульман во время их молитвы. Революция в Каире, Египет, 2011 год.



reddit.com

9. Немецкие офицеры спецназа сопровождают протестующих, сняв свои шлемы. Франкфурт, Германия, 2011 год.



reddit.com

10. Протестующие помогают собаке, пострадавшей от слезоточивого газа. Стамбул, Турция, 2013 год.



reddit.com

11. Женщина защищает раненого демонстранта, стоя перед военным бульдозером. Египет, 2013 год.



Mohammed Abdel Moneim/Agence France-Presse — Getty Images

12. Протестующие, одетые клоунами, развлекают охранников на саммите G20. Торонто, Канада, 2010 год.



Mark Keeler

13. Студент, протестующий против реформ образования, обнимает полицейского. Богота, Колумбия, 2011 год.



William Fernando Martinez/AP

14. Ребенок прикасается к своему отражению во время демонстрации Ку-клукс-клана. Джорджия, США, 1992 год.



Todd Robertson

Маленький ребенок в наряде члена Ку-клукс-клана стал известным, когда это фото, символизирующее детскую невинность, попало в прессу. Хотя о малыше, кроме его имени (Джош), ничего не было известно, спустя 20 лет фотографу и полицейскому удалось найти и встретиться с ним.

15. Мальчик предлагает полицейскому воздушный шар в форме сердца. Бухарест, Румыния, 2012 год.



reddit.com

В 2012 году реформы здравоохранения в Румынии вызвали массовые протесты. Они быстро приобрели довольно ожесточенные формы и привели к отставке премьер-министра.

16. Горожане защищают иранского полицейского, пострадавшего от избиения мятежниками. Тегеран, Иран, 2009 год.



cryptome.org

17. Заботливые граждане предлагают чай офицерам британской полиции. Лондон, Англия, 2011 год.



Joel Goodman/LNP

Беспорядки со стрельбой, произошедшие в Англии, были оперативно использованы мародерами как повод для действий. Происходящим народным волнениям не хватало поддержки, в результате чего во многих случаях простые граждане и сотрудники полиции объединяли свои усилия.

18. Турецкий протестующий играет на гитаре для полиции. Турция, 2011 год.



Kemal Aslan

19. Ребенок позирует для фотографии рядом с представителями Национальной гвардии во время беспорядков в Лос-Анджелесе. США, 1992 год.



reddit.com

3 марта 1991 года афроамериканец Родни Кинг был жестоко избит офицерами полиции. 29 апреля 1992 года полицейские были оправданы судом и в результате в тот же день начались беспорядки по всему Лос-Анджелесу. Было ранено примерно две тысячи граждан, 58 человек погибло.

20. Жители Лондона объединяются, чтобы навести порядок в городе после прошедших народных волнений. Англия, 2011 год.



twitter.com

21. Протестующие делятся с полицейскими печеньем. Колумбия, 2013 год.



reddit.com

22. Представители полиции помогают женщине, пострадавшей от действия слезоточивого газа. Анкара, Турция, 2013 год.



reddit.com

То, что началось как попытка защитить парк Гези от превращения в торговый центр, по принципу снежного кома переросло в массовые беспорядки с предъявлением к власти многих других требований. В итоге 11 человек погибли и более 8000 получили ранения.

23. Женщина защищает группу загнанных в угол офицеров полиции от разгневанных демонстрантов. Богота, Колумбия, 2013 год.



reddit.com

Мирный протест в Боготе, призванный поддержать фермеров, стремительно приобрел черты бунта. Небольшие группы протестующих нападали на полицейских и совершали грабежи.

24. Девочка дает офицерам полиции попить воды. Босния, 2013 год.



reddit.com

25. Молодая участница акции протеста обнимает полицейского. Лиссабон, Португалия, 2012 год.



reddit.com

В 2012 году Португалия была вынуждена столкнуться с мерами жесткой экономии и повышением налогов, подобно Испании и Греции. Это привело к ряду протестов по всей стране.

26. Выражающие скорбь люди образуют 8-километровый живой коридор на пути от церкви до места похорон солдата. США, 2012 год.



reddit.com

27. Протестующие в Бразилии преподносят офицеру торт на его день рождения. Бразилия, 2013 год.



reddit.com

28. Протестующие помогают женщине на инвалидной коляске избежать поражения слезоточивым газом. Окленд, США, 2011 год.



reddit.com

Наблюдая за тем, как на всех континентах не прекращаются волнения и беспорядки, важно не забывать, что, независимо от того, какие ценности находятся под угрозой, мы все, так или иначе, остаемся в одной команде, и самая главная наша черта – человечность – никогда не должна затуманиться яростью.

Текст: Flytothesky.ru