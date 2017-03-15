Все кругом твердят, что одиночество — это очень плохо. А еще считается, что можно терпеть любые обстоятельства, лишь бы не остаться одному без пары. Страх одиночества преследует многих людей, однако некоторые считают, что в жизни без партнера есть масса положительных сторон. Можно приводить в довод шаблонные фразы и утверждать, что при таком стечении обстоятельств есть больше возможностей учиться, самосовершенствоваться, заниматься только собой и своим будущим. Однако все гораздо проще, чем кажется. Итак, в чем же главные плюсы одиночества?





1. Свобода, не ограниченная никакими рамками.

В отношениях всегда имеют место компромиссы и, соответственно, жертвы. Здесь же все с точностью наоборот.

2. Никто не изменит.

3. Отсутствие ревности с обеих сторон.

4. Некому испачкать постель шоколадом или оставить там крошки от печенья.

5. Отсутствие страха того, что любимый человек может бросить.

6. Нет лишних трат на подарки к праздникам (а поводов поздравить вторую половину существует до неприличия много).

7. Отсутствие критики (по поводу внешнего вида, манеры вождения и т.д.).

8. Находясь в магазине, не нужно задумываться, что купить партнеру и, соответственно, звонить ему по этому поводу.

9. Можно спать на любой стороне кровати, раскинувшись или согнувшись — как угодно.

10. Нет лишних волнений.

А вдруг что-то случилось? Почему любимый не звонит? Почему не отвечает? Таких страхов попросту не существует.

11. Никто не предаст и не обманет.

12. Нет угрозы стать неуравновешенным человеком с прочтением личных сообщений второй половины в социальных сетях, копанием в его мобильном телефоне.

13. Можно планировать выходные, отпуск или целую жизнь в соответствии со своими личными желаниями.

14. Не нужно проявлять заботу о ком-то в виде уборки или приготовления пищи.

15. Прежде, чем сделать серьезный шаг, не стоит советоваться с кем-то еще.

16. Отсутствует субъект, который может испортить настроение.

17. Душ всегда будет свободен с утра.

18. Не нужно оправдываться из-за позднего возвращения домой, нетрезвого состояния или извиняться за что-либо другое.

19. Можно заниматься тем, чем хочется (лежать у телевизора, играть в компьютерные игры), а не жарить на обед котлеты, например.

20. Можно флиртовать с кем угодно и где угодно, знакомиться с новыми людьми.

21. Не перед кем стараться быть лучше, чем есть на самом деле.

22. Никто не причинит боль и не обидит.

23. Нет финансовой зависимости от кого-либо.

24. Легко переключить телевизор на тот канал, который хочется — пульт всегда в одних руках.

25. Ночной сон сладок и спокоен — никто не разбудит (разве что, кроме шумных соседей).

26. Туалет никогда не будет занят.

27. Можно легко сидеть на любой диете, ведь никто не будет есть сдобные булочки и жареную курицу, сидя рядом.

28. Появится умение рассчитывать только на свои собственные силы.

29. Никто не вернется под утро в пьяном виде, не повредит мебель и не ударит.

30. Не будет разговоров или намеков на тему «я отдал тебе лучшие годы», «ты мне не пара».

31. Порядок в доме будет именно таким, как хочет хозяин (или хозяйка).

Хочется развести дома бардак? Пожалуйста! Посуда должна стоять на полке в порядке возрастания? Нет проблем!

32. Не нужно ждать звонка и часами смотреть на телефон.

33. Одинокого человека никто никогда не бросит.

Текст: Flytothesky.ru