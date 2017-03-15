Расставание — это всегда больно и грустно, ведь поначалу все казалось таким безоблачным, а будущее виделось стабильным и перспективным. Любые отношения подчиняются определенным правилам, которые отражают различия в мировоззрении мужчины и женщины. Когда причины разлада всплывают на поверхность, становится понятно, что со стороны женщины совершается масса ошибок , причем одних и тех же. Считая, что мир глазами мужчины выглядит точно так же, как и в ее собственных глазах, женщина недоумевает, почему большой любви пришел конец.





Все подобные заблуждения женщина впитывает, словно губка, просматривая сериалы, слушая песни, знакомясь с другими художественными произведениями. Ожидания и представления об отношениях с партнером становятся ошибочными и надуманными, а в конечном счете, когда реальность оказывается куда более прозаичной, появляется только болезненное разочарование.

В первую очередь, важно научиться на чужих ошибках, чтобы не было мучительно больно. Но изо дня в день женщина гробит свои собственные отношения, живя иллюзиями и заблуждениями. Какие же из них распространены в большей степени?

Заблуждение 1. Если мужчина он обращает на женщину внимание при встрече, задерживает на ней взгляд, ищет поводы для разговора, то это настоящая любовь. А еще скоро свадьба, рождение детей, долгая и счастливая совместная жизнь.

На самом деле, влюбленный мужчина идеализирует объект своего вожделения, фантазирует, не принимая во внимание характер, чувства, эмоции и внутренний мир женщины. Если представительница слабого пола является привлекательной для мужчины, это еще не означает, что он собирается вести ее под венец. Мужчине, не ищущему в данный момент времени будущую жену и мать его детей, хочется просто развлечься и хорошо провести свободное время. Чаще женщина, вызывающая страсть и бурные эмоции, не совпадает с образом жены и хранительницы домашнего очага, который нарисовал в голове мужчина. Влюбленность и любовь — не одно и то же, важно увидеть разницу в самом начале отношений. Ведь любовь — это, как правило, уважение и принятие некоторых несовершенств партнера.

Заблуждение 2. Если мужчина говорил с партнершей о совместных планах, что-то обещал, делился мечтами о будущем, то это обязательно свершится.

Женщины любят ушами. И для них очень важно слышать «правильные» слова. Мужчины с легкостью говорят о планах и дальнейших перспективах совместного существования, особенно в минуты эмоционального подъема. Таким образом происходит подмена реальных действий и подвигов, которые мужчина, как завоеватель, должен совершать во имя любимой, на фантазии и вымышленное будущее. Если мужчина много говорит и обещает, а на деле не происходит ничего, то не стоит ждать долгой и счастливой семейной жизни с ним.

Заблуждение 3. Если систематически проявлять заботу о мужчине, жертвовать своими интересами, силами и временем, не прося взамен ничего, то он будет любящим и преданным.

Чаще всего мужчина высоко ценит свою вторую половину, если сам много в нее вкладывает, а не наоборот. А еще внимание и опека со стороны любимой на бессознательном уровне воспринимаются, как забота матери, поэтому не требуют какой-либо отдачи и являются вполне закономерными и естественными, по его пониманию. Чтобы не оказаться в такой ситуации, женщина должна научиться открыто говорить о своих потребностях, но ни в коем случае не в виде претензии. Умение открыто высказаться о своих нуждах, как правило, не свойственно ни мужчинам, ни женщинам, что является следствием воспитания. Ошибочным является утверждение, что если человек любит, то должен знать и понимать, в чем нуждается партнер.

Заблуждение 4. Любовь — это жертва, поэтому стоит терпеть и прощать любимому мужчине все, даже если он изменяет, оскорбляет или проявляет неуважение каким-то иным образом.

Безнаказанный мужчина, почувствовав свободу действий, еще больше будет обижать свою вторую половину. Ответная реакция женщины на неуважительное отношение партнера — это показатель ее любви и уважения к самой себе. Поэтому важно, в первую очередь, научиться ценить себя, а уж потом заставить мужчину мыслить и действовать таким же образом.

Женщины, которые боятся остаться одной и стремятся подстроиться под мужчину, не знают, что такое любовь к себе. Они отдают всю энергию и время любимому, перестают развиваться в личностном плане, забывают о собственных интересах и хобби, после чего убивают в паре элемент непредсказуемости и новизны, что так важно для здоровых отношений.

Заблуждение 5. Лучше уж построить какие-никакие отношения, пусть даже без любви и серьезности, чем остаться в полном одиночестве без мужчин.

Не лучше. Такие отношения могут повлечь за собой глубокую привязанность одного из партнеров и стать эмоционально опасными для него. Нереализовавшаяся эмоционально женщина может испытывать сильную боль, поэтому лучше не вступать в такие нездоровые отношения. Жизнь без мужчин тоже может быть полноценной и гармоничной. А если проблема одиночества стоит очень остро, то стоит обратиться к психологу, а не бросаться с головой в первые попавшиеся объятия.

Текст: Flytothesky.ru