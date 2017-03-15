Телец – практичный, самоуверенный и непоколебимый. Это действительно так – упорства и расчетливости ему не занимать. Казалось бы, один из самых приземленных знаков. Но на самом деле его романтичности можно позавидовать!





Телец ценит мечтательность своей половинки и сам всегда с удовольствием разбавит будни букетом цветов или внеплановым ужином в ресторане. Ну, а в начале отношений свою восторженность легко выражает в стихотворениях, поэмах и серенадах. Что самое приятное – в искренних! Хотя, конечно, этот этап наступает только после длительного предварительного оценивания кандидатуры избранника: достоин? серьезен? надежен? Этот процесс может длиться месяцами – Телец должен быть абсолютно уверен в правильности своего выбора. Именно для того, чтобы после – со всей страстью броситься в пучину любви. Кстати, вряд ли его сможет остановить тот факт, что предполагаемая 2-ая половинка уже находится в отношениях. Так Тельцу будет даже интереснее. А вы когда-нибудь видели, чтобы Телец не добивался поставленных целей?

Но, знаете, многие склонны расслабляться, когда сталкиваются с любовным напором Тельца. Этого делать не стоит, так как он может и не подать виду, что в ресторане ему приятней видеть вас в вечернем наряде, а не в джинсах, но это на самом деле так. Не убавляйте своего очарования в его глазах, потому что скоро он и сам все увидит без розовых очков. Продлите жизнь вашим первым свиданиям!

Несмотря на то, что телец очень экономный и «домовитый», для своей половинки он не пожалеет никаких денег (конечно, если она сможет доказать, что эта трата не напрасна). Все-таки «деньги на ветер» — это формула не для тельца. И еще 2 «но»: никогда не торопите тельца и не возражайте ему на людях. Первое – потому что у вас все равно это не получится (зато получится разозлить его не на шутку), а второе – потому что телец считает любимую половинку своим «тылом», который никогда не подведет. Нужно соответствовать.

Текст: Flytothesky.ru