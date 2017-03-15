«Мне сказали, что мое тело подобно холсту. И я начала наносить на него краски»

Эта девушка, которая умеет любить себя такой, какая она есть, служит доказательством того, что наши тела действительно являются произведениями искусства.

У Эш Сото витилиго, то есть заболевание кожи, при котором на некоторых её участках отсутствует пигментация. Эш очень тщательно ухаживает за своей кожей и раскрашивает тело так, чтобы оно выглядело как великолепный боди-арт.

Ее первый проект в Instagram , который она назвала «The Marker Chronicles», самым волшебным образом превратил кожу Эш в самую настоящую карту мира.

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Эш Сото начала делиться фотографиями своего тела еще в мае 2016 года. Она описывала каждый снимок с целью вдохновить «всех девушек на то, чтобы они были довольны собой и своим телом, потому что все они красивы и уникальны». Эш говорит, что она «наконец находится на том этапе жизни, когда смело может сказать, что любит свою кожу, в которой она находится».

«Я каждый день чему-то учусь, – пишет Эш. – И я упорно иду по этому пути».

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С тех пор она регулярно делится своими фото с разрисованным телом или же без нанесенной краски и обязательно добавляет что-нибудь ободряющее, вдохновляющее и мотивирующее любить себя.

Она подчеркивает то, насколько это важно гордиться своей собственной кожей, и напоминает своим фолловерам, что «любовь к себе не делает вас ни самодовольными, ни эгоистичными – она делает вас несгибаемыми и сильными».

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Месседж Эш Сото о том, как важно принимать себя, привлек к её теме более 81 тысячи фолловеров в Instagram, которые регулярно благодарят девушку за то, что она делится своими снимками и публикует собственные истории в комментариях.

Её уверенность в себе, художественные способности, а также умение мотивировать несомненно, достойны уважения и восхищения.

Текст: Flytothesky.ru